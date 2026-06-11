$!Marejadas arrastran quemadores, troncos y basura a las playas de Mazatlán

MAZATLÁN._ Las fuertes marejadas registradas en los últimos días en las playas de Mazatlán están arrastrando quemadores, troncos, madera y diversos residuos, señaló Ángel García Contreras, director de Operadora y Administradora de Playas. Todos estos elementos terminan acumulándose en la bahía y la zona de playa, por lo que el funcionario llamó a los bañistas a extremar cuidados. “(La marejada) está arrastrando madera, troncos que son arrastrados por los ríos y mucha basura que estamos recolectando conforme la marea nos deja”, explicó.





García Contreras puntualizó que las fuertes marejadas que se están presentando el puerto se generan a cientos o miles de kilómetros en el Océano Pacífico y arrastran cuerpos planctónicos que se observan en las manchas grises sobre la bahía y que son conocidos como quemadores. “Estos cuerpos gelatinosos, pero peligrosos, llegan tras ser arrastrados por la bahía”.

Los quemadores llegan hasta la arena, arrastrados por el oleaje. ( )

El funcionario agregó que la marea alta también está sacando residuos y troncos, ensuciando las playas. Del fenómeno hidrometeorólogico, dijo que seguramente van a continuar sacando a flote todo este tipo de desechos y quemadores y que hasta que no se tengan las condiciones se podrán retirar por la brigadas de limpieza en las playas.





Por ello, García Contreras reiteró el llamado a los bañistas a respetar los señalamientos que están instalados en las zonas de playa. “Por su propia seguridad, respecto a las grandes marejadas y también no exponerse a tocar los organismos gelatinosos, y si sucede, que se eche abundante agua de mar para ayudar a contener el ardor”, indicó.

En los recorridos de limpieza realizados por personal de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán y voluntarios, se han retirado cientos de fragmentos de plástico, microplásticos, unicel, envases y otros residuos que representan una amenaza para la fauna marina. Tortugas, aves, peces y mamíferos marinos que pueden ingerir estos materiales al confundirlos con alimento, mientras que los microplásticos permanecen durante años en el ecosistema y pueden incorporarse a la cadena alimentaria. El director lamentó que la mayoría de esta basura no se genera en el mar, sino en las calles, canales, arroyos y espacios públicos. Por ello, pidió a la ciudadanía y visitantes reducir el uso de plásticos de un solo uso, disponer correctamente sus residuos y contribuir a mantener limpias nuestras playas y mares.