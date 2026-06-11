Mazatlán
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Medio ambiente

Marejadas arrastran quemadores, troncos y basura a las playas de Mazatlán

Director de Operadora y Administradora de Playas llama a los bañistas a extremar precauciones ante la presencia de quemadores y residuos que están llegando a la bahía
Leticia López |
11/06/2026 20:55
11/06/2026 20:55

MAZATLÁN._ Las fuertes marejadas registradas en los últimos días en las playas de Mazatlán están arrastrando quemadores, troncos, madera y diversos residuos, señaló Ángel García Contreras, director de Operadora y Administradora de Playas.

Todos estos elementos terminan acumulándose en la bahía y la zona de playa, por lo que el funcionario llamó a los bañistas a extremar cuidados.

“(La marejada) está arrastrando madera, troncos que son arrastrados por los ríos y mucha basura que estamos recolectando conforme la marea nos deja”, explicó.

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García Contreras puntualizó que las fuertes marejadas que se están presentando el puerto se generan a cientos o miles de kilómetros en el Océano Pacífico y arrastran cuerpos planctónicos que se observan en las manchas grises sobre la bahía y que son conocidos como quemadores.

“Estos cuerpos gelatinosos, pero peligrosos, llegan tras ser arrastrados por la bahía”.

$!Los quemadores llegan hasta la arena, arrastrados por el oleaje.
Los quemadores llegan hasta la arena, arrastrados por el oleaje. ( Foto: Cortesía)

El funcionario agregó que la marea alta también está sacando residuos y troncos, ensuciando las playas.

Del fenómeno hidrometeorólogico, dijo que seguramente van a continuar sacando a flote todo este tipo de desechos y quemadores y que hasta que no se tengan las condiciones se podrán retirar por la brigadas de limpieza en las playas.

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Por ello, García Contreras reiteró el llamado a los bañistas a respetar los señalamientos que están instalados en las zonas de playa.

“Por su propia seguridad, respecto a las grandes marejadas y también no exponerse a tocar los organismos gelatinosos, y si sucede, que se eche abundante agua de mar para ayudar a contener el ardor”, indicó.

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En los recorridos de limpieza realizados por personal de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán y voluntarios, se han retirado cientos de fragmentos de plástico, microplásticos, unicel, envases y otros residuos que representan una amenaza para la fauna marina.

Tortugas, aves, peces y mamíferos marinos que pueden ingerir estos materiales al confundirlos con alimento, mientras que los microplásticos permanecen durante años en el ecosistema y pueden incorporarse a la cadena alimentaria.

El director lamentó que la mayoría de esta basura no se genera en el mar, sino en las calles, canales, arroyos y espacios públicos.

Por ello, pidió a la ciudadanía y visitantes reducir el uso de plásticos de un solo uso, disponer correctamente sus residuos y contribuir a mantener limpias nuestras playas y mares.

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