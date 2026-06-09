$!Marejadas en Mazatlán dañan pangas e ingresos de familias

Daños materiales totales a dos embarcaciones que no alcanzaron a resguardarlas y fueron azotadas por el intenso oleaje, es el saldo de más de cinco días del mar de fondo que prevalece en el pacifico Mexicano. José Rafael Durán Pérez, pescador por más de cuatro décadas, señaló que los daños que generan las condiciones climáticas cada año son menos, porque hay información para prevenirlos, pero aún se está a la deriva con el factor sorpresa. “Si, la marejada dejó dos barcos todos quebrados porque no se subieron a tiempo para no ser dañados”, narró.

Lo anterior, lo dijo porque la mayoría de las embarcaciones fueron puestas a salvo en la parte de arriba por la banqueta para no librar el zarandeo del oleaje. Para los pescadores del embarcadero de Playa Norte, también el mal tiempo ha representado que no puedan salir a pescar escama ante los riesgos que representa para la embarcación menor.

“Ahorita nomás una lancha anda adentro, es todo, esperando que baje estoy para salir a pescar en la tarde. Ya tenemos sin pescar una semana que ha durado esto”, explicó Carlos Torres. Solo una panga ha podido salir a pescar, pero el resto no se está arriesgando, por lo cual están esperando que cuando es temporada de pescados como la curvina, el pargo, el robalo, la morralla y cuando llueve sale la lisa macho.