“A la que yo le aprendí fue a mi mamá, ella empezó a hacer piñatas hace como algunos 25 años, en su casa hacía piñatas de estrellas para vender cada diciembre y yo estudiaba, tenía mi hija chiquita y se la llevaba a ella para que me la cuidara para yo ir a la universidad y cuando yo regresaba en las tardes, como agradecimiento, me ponía y le ayudaba a vestir las piñatas”, platicó María del Carmen.

Pero hacer piñatas también tiene sus contras, contó María del Carmen, como en el caso de sus hijas qué crecieron entre piñatas y al ir a fiestas ya no les causaban ilusión como a cualquier otro niño, algo que ahora también vive su nieto Alejandro.

Elabora piñatas bien resistentes y con mucho amor

Las piñatas que Carmen crea tienen dos características muy importantes, una es lo resistente y la otra, que están hechas por alguien que ama su trabajo.

“Te tiene que gustar hacer las piñatas, yo soy de las que todavía me pongo ahí en el desayunador y pongo música en mi celular y empiezo a trabajar y yo estoy bien feliz trabajando”, expresó.

Confesó qué su piñata favorita al verla terminada es la estrella cubierta de papel metálico y las que más disfruta hacer son cuando le dan libertad creativa, en donde puede tomar elementos de diferentes piñatas para crear algo único.

“Las hago de pelota, las hago con cartón, engrudo y están super resistentes, esta forrada con papel, con engrudo y cartón mojado y ya les pongo los conos y los conos no están fácil para caerse, están bien agarraditos y pues ya las visto”, detalló.

Las piñatas, su boleto de viaje

Las piñatas no solo han sido parte del sustento de María del Carmen, sino que también han sido su boleto de viaje, pues gracias a lo bien que le ha ido en su negocio ha podido conocer varios estados de la República Mexicana.

“Yo hago piñatas y agarro mi dinero y lo ahorro y en todo el año viajo, ya tengo años que lo agarró como para conocer mi país, no salgo fuera porque como no conozco a mi país, digo tengo que conocer primero a mi país”, señaló.

Un consejo que siempre les da a sus hijas es que se preparen, que estudien, pero que también vean este oficio como una manera de obtener otro ingreso o como la manera de conseguir dinero en caso de que les guste viajar como a ella.

“Ahora en diciembre me la paso trabajando, pero yo digo ‘Ay entrando el año me voy a viajar’, a veces me dicen ‘Ay sí, tú bien agusto te vas a viajar’ y sí les digo ‘pero yo estoy todo el mes encerradita en mi casa’ les digo, yo no sé de posadas”.

Así es como el tener la dicha de recorrer el país le da a María del Carmen para sacar adelante esta temporada alta en su negocio.

Seguir innovando, su mayor deseo

Aún cuando cursó la carrera de Trabajo Social, las piñatas ya formaban parte de su destino, por lo que 22 años después de haber iniciado en este negocio aún mantiene su gusto por realizar estas creaciones.

Considerándose a sí misma como una aprendiz que desea seguir descubriendo nuevas técnicas, ha explotado el talento para dibujar que tienen sus hijas, para seguir innovando en los personajes y los tipos de piñata que ofrece a sus clientes.

El mayor deseo de Carmen es encontrar algún curso presencial en donde le puedan enseñar otras formas de crear piñatas, ya sea de personajes o de figuras, incluso si no fuera en México, estaría dispuesta a viajar para capacitarse.

“Yo quisiera, algún tiempo, que alguien me dijera aquí va a haber un curso de piñatas y yo me voy, así sea Cuba, para mejorar, porque la verdad ahorita todo está en Youtube, pero yo soy de las personas que piensa que aprendemos más viendo”, explicó.