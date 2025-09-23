MAZATLÁN._ María Graciela Toledo García de la Cadena recibirá el Premio al Mérito Femenino “Agustina Monterde Lafarga” 2025, en reconocimiento a su labor altruista, social y comunitaria, centrada en el acceso a la salud y servicio médico a familias mazatlecas durante casi 50 años a través de la Cruz Roja Mexicana.

El premio lo otorgará el Gobierno Municipal de Mazatlán.

Desde finales de los años 70, la señora Toledo García de la Cadena ha demostrado un compromiso inquebrantable con el bienestar de la comunidad. Inició su labor social dentro de la Unión Femenina Iberoamericana (UFIA), donde se desempeñó como Secretaria y fue socia activa en la promoción de los derechos humanos y valores de la mujer a nivel internacional.

También, desarrolló una trayectoria comprometida dentro de la Cruz Roja Mexicana, donde ocupó cargos como Vicepresidenta y Coordinadora de Eventos, capacitándose en primeros auxilios y recaudación de fondos. En 1976 fue invitada a integrarse al Comité de Damas Voluntarias de la Cruz Roja en Mazatlán, impulsando junto con otras voluntarias el evento “Te Canasta Singer”.

Este tipo de actividades marcaron un precedente en la cultura de donación y participación ciudadana.

Durante la década de los 80, encabezó junto con el Consejo Directivo de la Cruz Roja local el proyecto “Los Amigos del Millón”, una campaña que logró reunir fondos significativos para la adquisición del terreno donde hoy se ubica la clínica de la institución en avenida Zaragoza, así como la construcción del hospital, el cual fue concluido en 1995, siendo un hito en la atención médica para Mazatlán y sus alrededores.

Actualmente, a sus casi 50 años de trayectoria ininterrumpida, María Graciela Toledo García de la Cadena continúa asistiendo a reuniones y apoyando la organización de eventos, siempre con la visión de seguir sumando esfuerzos y recursos para el beneficio de quienes más lo necesitan. Por su incansable labor humanitaria, ha sido condecorada en múltiples ocasiones, y con este galardón, el Gobierno Municipal honra su legado de solidaridad, entrega y vocación de servicio.