$!Maribel Chollet asume la dirigencia del PRI en Mazatlán con el reto de revitalizar al partido

MAZATLÁN._ Con la mira puesta en recuperar terreno político y devolverle fuerza al priismo local, Maribel Chollet Morán asumió la dirigencia del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Mazatlán. En el acto, llevado a cabo este viernes, la actual regidora del Cabildo de Mazatlán fue arropada por dirigentes estatales del PRI, militantes, familiares y colegas. Su antecesor, José Luis Arreola, no asistió al evento.

Chollet Morán rindió protesta en su nuevo cargo junto a José Trinidad Tirado Olvera, quien será secretario general del partido, en el cual buscarán que haya unión para una fortaleza y restructuración territorial. “Hoy asumo con honor y con profunda responsabilidad la presidencia de nuestro partido. Lo hago consciente de la historia que representamos, pero también de los desafíos que enfrentamos; sobre todo lo hago firme porque tengo de lado a ustedes, a su gente, lo más grande y lo más valioso de este País”, expresó. “Nuestro partido ha sido constructor de instituciones, motor de transformación y garante de estabilidad en los momentos más difíciles de la nación, por lo que está herencia nos obliga a mirar hacia adelante con valentía, con visión y con renovadas energías”.

La nueva dirigente local del PRI destacó que el partido debe volver a ser la voz que escuche, la fuerza que construya y la esperanza que acompañe a las comunidades. “No venimos a administrar inercias, venimos a administrar al PRI, a abrir las puertas a las y los jóvenes, a las mujeres, a las causas sociales que exigen justicia igualdad y oportunidades”, dijo. Chollet Morán, quien asume el cargo en sustitución de José Luis Arreola, se comprometió a revitalizar al PRI y acercarlo de nuevo a la ciudadanía, con el reto de preparar la estructura rumbo a las elecciones estatales y municipales de 2027, así como la promesa de ser una oposición responsable y constructivas por el bien común de Mazatlán.

Esta no es la primera vez que la también ex Diputada toma las riendas del priismo mazatleco, ya que en 2015 había encabezado el Comité Municipal, por lo que César Emiliano Gerardo Lugo, dirigente estatal del PRI, confío nuevamente en ella y en Tirado Olvera para llevar por un rumbo marcado al puerto. A la nueva dirigente municipal y su secretario general les fue tomada la protesta por el propio Gerardo Lugo a las 17:29 horas de este viernes 3 de octubre; mientras que Sonia Cruz Solís se despidió del puesto de secretaria general.