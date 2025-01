Maribel Chollet dejó claro en conferencia de prensa que ella no forma parte de la Comisión de Salud, aunque sí ha hecho cuestionamientos en este tema al ver todas las necesidades que sufren las personas por la falta de medicamentos en el Hospital Municipal.

“Yo me apersoné en el hospital con la Comisión de Salud, pedimos información, nos hizo llegar el director la información que él tenía a la mano y era un caos. La gente afuera en la sala de espera, literalmente te agarraban la mano y te decían ayúdame porque tengo tantos días con esta receta, porque tengo tantos días esperando que me paguen la receta y ya compré el medicamento, porque no hay ni paracetamol, etcétera”, dijo Chollet Morán.

“Todo eso era una realidad, por lo tanto, era una urgente necesidad el abastecimiento de medicamentos. Sin embargo, también es urgente que se tenga un plan, no puede funcionar esto sin un plan, y la adquisición de medicamento en compra consolidada tiene que estar planificada”.

Indicó que pese a la necesidad de los medicamentos adquiridos, nunca justificaría que las cosas se hagan mal, sino que siempre deben llevarse a cabo bajo los lineamientos de ley y con una justificación aceptable.