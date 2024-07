MAZATLÁN._ Estrella Palacios Domínguez, la Alcaldesa electa en los pasados comicios del 2 de junio, no se ha reunido con el Cuerpo de Regidores que la acompañará en el Cabildo, afirma Maribel Chollet.

“Jamás he sido convocada, no ha tenido la elemental cortesía política la Alcaldesa electa para buscar un acercamiento y eso es muy preocupante, pero también es muy lamentable”, señaló.

“Nunca. La señora no hace política, me queda claro que no le interesa hacer política. Yo estoy lista y estoy abierta para sentarme a trabajar para Mazatlán y por los mazatlecos, esa es mi función”, sentenció.

Dijo que Palacios se declaró a favor de la transparencia y el combate a la opacidad y se comprometió a ser una oposición implacable con la administración municipal, pues la sociedad lo exige y es la demanda mayoritaria.

“Yo no voy a ser jamás una Regidora agachona y permisiva, tal vez ese sea un impedimento para que el grupo de asesores que debe de tener la actual Presidenta electa también le vayan diciendo que los puentes son tan importantes para hacer política”, afirmó.

“Si algo hemos vivido en Mazatlán ha sido una estela de corrupción y habremos de estar vigilantes y observantes de que cada uno de los pasos que se den en la próxima administración sea siempre respondiendo a esas demandas ciudadanas”, manifestó.

En cuanto a si se encuentra familiarizada con la manera de llevar las Sesiones de Cabildo ahora que con el apoyo de Observatorio Ciudadano de Mazatlán se han hecho algunos cambios, Chollet dijo estar totalmente enterada y lista para representar a los mazatlecos en la toma de decisiones.

“Conozco cada uno de los procesos porque fui parte fundamental de la creación de ellos como Diputada en la 62 Legislatura, conozco de procesos, fui Regidora, ya fui Diputada Federal; conozco perfectamente las venas de la administración pública municipal”, mencionó.

“Tengo mucha comunicación con gente desde dentro de la administración, por lo tanto estoy lista para hacer el trabajo que me corresponde, no solamente como oposición sino como una representante ciudadana”, agregó.

Chollet Morán dijo tener conocimiento de dos Regidores que entrarán en la próxima administración que están en la misma situación, que no han sido llamados por Palacios Domínguez para hablar del trabajo que realizarán cómo parte del Cabildo de la próxima administración.