$!Marina despliega más de mil 700 elementos para reforzar la seguridad en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con el despliegue de más de mil 700 elementos navales, se puso en marcha un reforzamiento permanente de seguridad en Mazatlán por parte de la Secretaría de Marina. Los elementos realizarán labores preventivas, patrullajes y acciones de proximidad social en colonias, accesos carreteros, comunidades rurales y la zona costera del puerto. El operativo estará integrado por hombres y mujeres pertenecientes a los diferentes mandos navales de la jurisdicción de la Cuarta Región Naval, que comprende los estados de Nayarit, Baja California y Sinaloa, donde aproximadamente el 30 por ciento del personal participante está conformado por mujeres.









Un representante operativo de la Secretaría de Marina explicó que el despliegue no corresponde al operativo vacacional de verano, sino a una estrategia adicional para ampliar las capacidades de vigilancia y protección que la corporación ya mantiene en el puerto. “Ya tenemos activo un fortalecimiento de la seguridad en la ciudad de Mazatlán con más de mil 700 elementos, hombres y mujeres, de los diferentes mandos navales de la jurisdicción”, explicó. “Todo esto es un fortalecimiento de las acciones que ya venimos llevando a cabo y a partir de este día comenzaremos con el nuevo despliegue”. El representante militar señaló que el operativo es para aumentar las capacidades de respuesta, por lo que hasta el momento se mantiene como un operativo permanente hasta nuevo aviso.





Como parte del reforzamiento, la corporación contará con 65 vehículos tipo patrulla, motocicletas, 25 sistemas aéreos no tripulados, conocidos como drones, así como el respaldo de tres aeronaves disponibles en el estado. Asimismo, la estrategia incluye labores de inteligencia operacional, con el objetivo de complementar los recorridos terrestres y mantener capacidad de respuesta ante cualquier situación que pueda presentarse. Los elementos serán distribuidos en todas las colonias de Mazatlán, principalmente en sectores donde la Marina tuvo una menor presencia durante los meses anteriores, por lo que la vigilancia abarcará el Centro de la ciudad y las salidas tanto norte como sur de la ciudad. El despliegue no estará focalizado únicamente en las zonas consideradas conflictivas, debido a que la intención es ampliar la cobertura de la corporación a todo el municipio y mantener presencia preventiva en distintos sectores. “Vamos a ampliar nuestra presencia a todas las colonias de Mazatlán, principalmente a aquellas zonas donde no habíamos estado durante los meses anteriores, tendremos presencia en todas las colonias”, dijo. “La intención principal es estar donde no hemos tenido presencia en meses pasados; simplemente vamos a ampliar nuestra cobertura”.





El representante naval detalló 1ue la Secretaría de Marina mantendrá igualmente sus operaciones en la zona rural, contando con un personal desplegado desde Piaxtla (San Ignacio) hasta Teacapán (Escuinapa), dentro del área correspondiente a su jurisdicción, aunque en el municipio los trabajos estarán dirigidos a atender las distintas comunidades sin concentrarse solamente en un punto. A la vigilancia terrestre se sumarán los recorridos en motocicleta, modalidad que, de acuerdo con la dependencia federal, ha permitido incrementar la presencia de los elementos navales más allá de los sectores turísticos y facilitar su ingreso a las colonias. Por su parte, en la franja costera continuará el resguardo mediante motos acuáticas, embarcaciones, unidades de superficie y personal naval especializado en búsqueda y rescate. Estas acciones se mantendrán de forma paralela a los patrullajes en tierra. “El patrullaje en motocicleta nos ha permitido mantener presencia más allá de la zona turística y llegar al interior de las colonias para brindar protección a la población. Algunas motocicletas se encuentran actualmente en mantenimiento debido al uso constante, pero todas serán incorporadas al operativo”, declaró. “Seguimos manteniendo la vigilancia en la zona costera con motos acuáticas, embarcaciones, unidades de superficie y personal naval de búsqueda y rescate, por lo que la zona costera continuará resguardada”.

Como parte del fortalecimiento operativo, también arribó al puerto el buque multipropósito Zapoteco, desde el cual fue descargado material destinado a respaldar las tareas de seguridad, donde la embarcación participará además en labores de vigilancia durante sus recorridos por la costa. La corporación aclaró que estas acciones son independientes del operativo de verano que se desarrolla en playas y sitios turísticos, por lo que el despliegue de los más de mil 700 elementos no terminará al concluir el periodo vacacional. “Hasta el momento, el reforzamiento es permanente y tiene como objetivo aumentar nuestras capacidades. Este operativo no termina cuando concluye el periodo vacacional de verano, permanecerá activo hasta nuevo aviso”, manifestó. “El operativo de verano es otro y se mantiene en las playas y lugares turísticos. Este reforzamiento de seguridad se queda de manera permanente”.







