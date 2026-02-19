$!Marina participa en la Campaña Nacional de Limpieza de Playas y Costas en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Campaña Nacional de Limpieza de Playas y Costas se llevó a cabo este jueves en Mazatlán, con participación de personal naval en coordinación con elementos de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, La Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Administración del Sistema Portuario Nacional y Grupo Vitallantas.

La Secretaría de Marina a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informó sobre las acciones realizadas en la zona del Estero Infiernillo, donde participaron 14 elementos navales, quienes apoyaron a recolectar un total de 2.5 toneladas de desechos sólidos inorgánicos contaminantes, entre los cuales destacaron plástico PET y basura en general.