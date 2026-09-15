$!Marina recibe visita de estudiantes y profesores de la Secundaria Miguel Hidalgo, en Mazatlán

Las actividades iniciaron con el acto de izado de Bandera, con el propósito de fomentar el respeto a nuestros símbolos patrios y fortalecer los valores cívicos entre la comunidad estudiantil. Posteriormente, los alumnos y profesores disfrutaron de una visita guiada a un buque y a un helicóptero la Armada de México, donde tuvieron la oportunidad de conocer algunas de sus características.

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina Armada de México, a través de la Cuarta Región Naval, informa que, como parte de las acciones de proximidad social, vinculación institucional y fomento de la cultura naval, se recibió en estas instalaciones la visita de 41 alumnos y cinco profesores de la Escuela Secundaria Miguel Hidalgo.

Asimismo, durante su estancia participaron en diversas actividades como una exhibición de armamento, uniformes y equipo empleado por el personal de Infantería de Marina; una demostración de búsqueda, localización y marcaje mediante binomios caninos; una exposición de conocimientos básicos de medicina táctica y un ejercicio de búsqueda y rescate, que permitió a los estudiantes conocer algunas de las acciones que realiza el personal naval para salvaguardar la vida humana en la mar.

Finalmente, se llevó a cabo un acercamiento a los símbolos patrios, mediante el cual se reforzó a los alumnos la importancia del respeto a la bandera, el escudo e himno nacionales, así como los valores de honor, deber, lealtad, patriotismo, disciplina y vocación de servicio que distinguen al personal de la Armada de México.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México, a través de la Cuarta Región Naval, refrenda su compromiso permanente de servir a la nación, incrementa los vínculos con las instituciones educativas y la comunidad estudiantil, y fortalece los valores cívicos, así como la identidad nacional.