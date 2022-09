Marina refuerza vigilancia altamar ante inicio de capturas de camarón

Ante el próximo inicio de la temporada de capturas de camarón en esteros, bahías y altamar se ha reforzado la vigilancia para prevenir la pesca furtiva de dicha especie, también se refuerza la vigilancia contra el narcotráfico en el mar, manifestó el comandante de la Octava Zona Naval, Almirante Javier Abarca García.

“Se está reforzando la vigilancia, incluso ahorita que van a salir las embarcaciones pesqueras a hacer sus pruebas en la mar, se les está invitando para que no realicen actividades de pesca previas a la apertura de la veda, que cumplan con la normatividad”, expresó Abarca García.

Agregó que en lo que va del periodo de veda no se ha tenido ningún decomiso de camarón capturado ilegalmente.

“Hasta ahorita no, se reforzó la vigilancia también con personal, sobre todo en la parte norte del estado se embarcó personal de la Secretaría de Marina a bordo de los buques pesqueros precisamente para verificar que se cumpliera con la temporada de veda y que no se realizaran actividades de pesca fuera de la ley”, reiteró el comandante de la Octava Región Naval, que comprende Sinaloa y Nayarit.

Ante el próximo inicio de capturas de camarón en aguas ribereñas a partir del 15 del presente mes y de la pesca en altamar el 22 de este mismo septiembre, dio a conocer que se tiene considerado el despliegue para evitar que las embarcaciones menores salgan antes de que inicie la pesca.

También dijo que no se les puede dar a los armadores la autorización para que vigilen las bocabarras, pues en este caso la vigilancia corre a cargo de la autoridad marítima, la Capitanía de Puerto con apoyo de la Secretaría de Marina.

Precisó que se tienen embarcaciones, unidades de superficie, buques patrullas interceptoras, patrullas costeras y están navegando en la zona del mar territorial para evitar e invitar a los tripulantes de las embarcaciones menores que no corran el riesgo de abrirse más allá de lo permitido.

Además, expresó que se espera esta temporada no tener asaltos a barcos camaroneros, como ha ocurrido en años anteriores.

“Pues esperemos este año no tenerlo, digo no podemos afirmar que no los habrá, pero esperemos no tenerlos pues para ello se está reforzando las medidas de seguridad y vigilancia y estamos contando con el apoyo de los armadores también”, continuó.

“Como le mencionada hace un momento sí tenemos previsto y hemos tenido el apoyo de los armadores para embarcar personal de infantería de marina a bordo, de hecho, ahorita en estos en la parte norte del estado tenemos personal embarcado a bordo de los buques pesqueros que nos apoyan recibiéndolos y nos apoyan para reforzar la vigilancia”.

En otro orden de ideas dio a conocer que en las acciones en contra del narcotráfico se tienen unidades de patrulla de vigilancia oceánica que se mantienen en recorridos más allá del mar territorial, incluso hasta las 200 millas.

“No hemos tenido aquí en lo que corresponde a Sinaloa alguna actividad o algún aseguramiento de algún material ilícito, pero estamos reforzando también la vigilancia”, expresó el comandante de la Octava Región Naval.