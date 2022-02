Mario González acusa que lo relegan en Vialidad y Transportes

El ex Diputado local Mario Rafael González Sánchez denunció que es relegado presuntamente por el director de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado, Miguel Loaiza Pérez, como delegado de esa misma dependencia en Mazatlán, pero esto hasta el momento no ha afectado a los usuarios.

Recordó que quedó de tener una reunión con personal de la Dirección de Ecología Municipal para tratar el caso de una demanda por ruido excesivo que presentó el abogado David Álvarez para el lunes 14 de febrero, a la que finalmente no fue requerido, pero sí se presentó el director de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado y personal de su Delegación.

“Como me habló a mí la persona de Ecología y quedamos de tener una reunión, a la cual no fui requerido, pero sí se presenta mi director en conjunto con personal de mi Delegación, sin tomarme en cuenta, casi para nada soy requerido por mi director Miguel Loaiza”, añadió el ex legislador por el Partido del Trabajo, González Sánchez.

“Para nada, él llega aquí y no me invitan a ninguna reunión ni con los líderes ni con nada, yo tengo que hacer mis reuniones solo, he tratado de hablar con él, simple y sencillamente no hay, si yo pido alguna cosa no se me da, yo creo que soy el delegado incómodo me imagino, me están relegando”.

Atribuyó el que lo releguen a que no es del equipo político del actual director de Vialidad y Transportes el Gobierno del Estado, Loaiza Pérez.

“(Lo atribuyo a que) no soy del equipo político de él, o sea definitivamente, desde el momento que yo llegué a esta Delegación ni siquiera me dio el espacio para que yo me presentara, se vino el nuevo Subdirector y prácticamente no soy tomado en cuenta para ninguno de los asuntos y realmente son graves”, subrayó.

“Yo sigo en el cargo porque a mí el ordenamiento me lo está dando el señor Gobernador, el hecho de que yo he tratado de seguir trabajando, apoyando y ayudando a todo mundo, yo soy puntual, soy el único que hace, que realmente está haciendo su trabajo, estoy innovando cosas que creo que eso es diferente mi forma de trabajar y es muy diferente mi forma de innovar, pero estoy cumpliendo con todos los campos que debe de cumplirse dentro de esta Delegación”.

González Sánchez recalcó que es un hombre que es demasiado exigente y estricto, pero le quitan la valija, el apoyo para recibir documentación, envía documentación para que le saquen copias para que la envíen a la Dirección General de Gobierno y al Subsecretario General de Gobierno y no la mandan, se la regresan.

González Sánchez fue director de la Policía Municipal de Mazatlán y perteneció a la antes Policía Federal de Caminos.

A pregunta expresa manifestó que la descortesía que le hacen viene al parecer del director de Vialidad y Transportes, porque él es el que llega a Mazatlán y no le avisa de ello.