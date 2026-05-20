Mario Zamora dice que sí puede gobernar Sinaloa sin vínculos con el crimen

El Diputado federal por el PRI, Mario Zamora Gastélum, afirmó que Sinaloa es mucho más que los 10 funcionarios señalados de vínculos con narcotraficantes y convocó a que solo unidos se pueda sacar al mal Gobierno de Morena, porque son más los buenos que los malos.

“Somos mucho más buenos los sinaloenses y les garantizo que si en Coahuila pueden, háganme Gobernador y van a ver que aquí también podemos”, asentó.

El legislador estuvo el reunido en Mazatlán con algunos personajes públicos ex panistas, ex morenistas como Loar López; el ex Regidor Roberto Rodríguez y la ex Síndica Procuradora de Mazatlán, Claudia Magdalena Cárdenas, entre otros más, con quienes se comprometió a cambiar todo, a través de un frente unido por Sinaloa para lograr la alternancia en las urnas del 2027.

“Sinaloa requiere de calidad moral, de visión, de capacidad, de talento, de unidad y de amor por Sinaloa. Va a haber que salir al mundo, al mundo a decirles que los sinaloenses somos mucho más que esa lista de 10, independientemente del puesto que tengan o que hayan tenido”, resaltó.

Y repitió de lo que pasa en Sinaloa no lo merecen los sinaloenses.

“Una encuesta de Inegi, no lo dice Mario Zamora, una encuesta de Inegi, que forma parte del Estado mexicano, decía y dice y sostiene que nueve de cada 10 personas que viven en la capital, una zona conurbada de cerca de un millón de habitantes, dicen vivir con miedo. Eso no es vivir, necesitamos cambiar el rumbo. Hagamos este gran frente amplio de los que queremos a Sinaloa y cambiemos. Cambiemos el rumbo, hablemos del mal gobierno de Morena”.

Lamentó que por el tema de la inseguridad, todos los sectores están padeciendo y que sí se puede gobernar sin vínculos con el narcotráfico como lo ha hecho Coahuila.

“Y la verdad es que es una tristeza lo que nos está pasando en Sinaloa. Es un verdadero desastre. No lo merecemos los sinaloenses. No hay hoy un solo indicador, uno solo que te diga que Sinaloa va bien. Si uno ve la generación de empleos, si uno ve la inversión, si uno ve el flujo de turismo, si te vas a sectores, el campo olvidado, la pesca, la acuacultura, la ganadería, la micro y pequeña empresa, es un desastre. Pero estamos invitando a poder conformar un gran frente, un gran frente por Sinaloa que nos podamos poner todos de acuerdo para sacar este Gobierno, hay que decirlo, para sacar este Gobierno de Morena de Sinaloa. Tenemos que cambiar el rumbo. No podemos continuar como vamos”.

Zamora Gastélum también comentó que en caso de llegar a ganar la Gubernatura, se comprometería a buscar en Sinaloa la tarifa 1E permanente, todo el año como en Sonora.

“Por supuesto que tenemos que ir a luchar por eso. De hecho, el sábado tuve la oportunidad de ver al Secretario de Hacienda. El lunes le mandé un oficio, otro, respecto a un exhorto que habíamos planteado antes porque las tarifas las ponen en Hacienda, no se ponen en CFE. Y CFE se están cometiendo muchísimos abusos. Les puedo enseñar cientos de mensajes y no es que haya miles de sinaloenses que les ha llegado al doble o al triple incluso el recibo de luz. Creo que ahí hay agandallamiento, no sé cómo llamarle, pero el tema de fondo, lo dices tú muy bien, es la tarifa. Es decir, que hay que ir a pelear la Hacienda”, expuso sobre la problemática que viven familias afectadas por los cobros impagables de luz.

Pero, admitió que se debe hacer más en lo legislativo como ya lo consiguió Sonora.

“Creo que tenemos que hacer mucho más. Y hubiéramos querido ver pues a nuestros senadores empujando eso. El tema es que pues algunos de los senadores no sabemos ni dónde están. Y aunque quedaron en la Permanente ya no quieren ni ir a presentarse en la Permanente”.

Así mismo indicó que los sinaloenses merecen saber la verdad por la investigación que Estados Unidos realiza a los 10 funcionarios estatales, incluidos al Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Los gobernantes tienen que responder a las causas de la gente, dijo, no en la propaganda, no en los dichos, sino en los hechos.

“A ver, yo no voy a prejuzgar a nadie y todo el mundo tiene derecho a defenderse. Todo mundo, es cierto, la carga de la prueba está de quien acusa, pero creo que en Sinaloa no hay espacio para las sospechas. Queremos conocer la verdad, toda la verdad y que se haga justicia”.

Pero, lo que más ayuda, dijo, es tener muy claro que los funcionarios públicos, que los servidores públicos, que los representantes populares no son empleados del crimen organizado y desgraciadamente se está viendo ahora en toda la República, no nada más en Sinaloa.

Fue cuestionado si ¿se puede gobernar sin pactar o ser empleado del crimen organizado?, respondiendo que sí.

“Claro que se puede y les voy a poner un botón de muestra. Coahuila. Coahuila es un Estado que no de este gobierno, no de ahora, ha probado tener un modelo que le da paz, tranquilidad, confianza y oportunidades a su sociedad. Llega el Gobernador Rubén Moreira, encuentra un Estado prácticamente incendiado. Implanta políticas públicas y el Gobierno de Rubén Moreira, el Gobierno de Miguel Riquelme y hoy el Gobierno de Manolo Jiménez han demostrado en los hechos, no en los dichos, que sí se puede”.

Mientras que Tamaulipas está incendiado, Zacatecas incendiado, Nuevo León ya con tiempo incendiado y por qué en Coahuila no.

Dijo estar a favor de las alianzas para recuperar a Sinaloa.