$!Mario Zamora quiere que Mazatlán siga avanzando

“La evolución es mejorar, es aspirar a mejor, es avanzar, es dar un paso al frente ¿qué queremos?, que Mazatlán que ha tenido un gran avance lo siga teniendo, que no pierda el ritmo, que siga mejorando, que cada vez siga mejor, ¿qué es lo que queremos?, no detenernos, no retroceder, todo lo contrario, Mazatlán va a tener eso, hoy Mazatlán tuvo dos grandes inversiones que costaban mucho dinero, que tomaban tiempo en amortizar, pero que ha hecho en Mazatlán que es hoy: la remodelación de todo el Centro Histórico con toda esta transformación, el malecón y la carretera Mazatlán-Durango”.

También dijo que la seguridad pública se debe dar desde una visión totalmente integral, no es una acción sola la que va ayudar a mejorar la seguridad, tiene que ver con mejorar el desarrollo económico, a las policías, los programas en casa, mejorar la educación, escuelas de música que le permita a los jóvenes entretenerse en otras cosas, tiene que ver con una visión integral y así irá mejorando día con día.

Para el sur de Sinaloa, dijo que lo que propone es que a la gente le vaya mejor.

”Que a la gente le vaya mejor, así de sencillo, que tenga alternativas para salir adelante por su esfuerzo, por su ganas y por su talento, tenemos el gran reto la Presa Santa María, ya estamos viendo nuevas tecnologías que nos permitan poder hacer llegar agua a donde hoy no hay, poder hacer nuevos distritos de riego que permita que podamos utilizar una zona tan importante como lo es la zona de riego de (la Presa) Picachos, 22 mil hectáreas nuevas que se pueden abrir al cultivo, que sería un detonante impresionante para la zona sur, sur del estado de Sinaloa”.

Zamora Gastélum inició su campaña durante los primeros minutos de este Domingo de Pascua frente al Hospital General en Guasave, donde rindió un homenaje al personal sanitario que ha estado en primera línea en la lucha contra el Covid-19, además propuso la creación de una financiera estatal como ya se hizo en el pasado, pues dijo que hoy la economía está moribunda y requiere una reactivación y la mejor manera de lograrlo es con crédito barato, a costo, algo que el Gobierno sí tiene capacidad.

Además, propuso la creación de una Secretaría de la Familia que lo que busca es fortalecer el núcleo principal y que todos los sinaloenses quieren y respetan, pues en la pandemia se ha hecho revalorar a los médicos, a la familia porque cuando alguien se enferma quien está cerca, quien atiende es la propia familia.

”Vamos a ser un gobierno cercano, vamos a ser un gobierno atento y un gobierno que resuelva las cosas, un gobierno que no diga mentiras, no va haber un Gobierno perfecto, quien diga eso miente, va ser un gobierno honesto, un gobierno transparente, yo hace unos días hice público todo, cuánto tengo, cuánto gano, cómo lo tengo, cómo lo gano, porque la trasparencia es el mejor antídoto contra la corrupción, no son los discursos, no es la buena voluntad, es transparentar quién eres, cómo has vivido, de qué vives para que puedas seguir demostrando que vives acorde a eso y las matemáticas no mienten, uno más uno son dos”, subrayó en Mazatlán.

”Tu patrimonio, tu declaración fiscal, tu declaración de intereses, los impuestos que pago, el antidoping, el Buró de Crédito, si tú quieres ir a una tienda a sacar te piden el Buró de Crédito, bueno, pues alguien que aspira a un puesto público lo menos que debería transparentar es su historia crediticia, si debe, si no debe, si paga a tiempo, si ha sido parte de un quebranto, todo, y todos los documentos oficiales los llevé a certificar con un Notario Público para que ese Notario diera fe que son documentos oficiales, que son documentos reales y que están sustentados en la realidad”.

También acudió a un mercado de Mazatlán y visitó a pescadores en la Playa Norte.