MAZATLÁN._ Marisol Velarde Herrera, una joven de 29 años, es la presidenta de la Asociación de Yoga Deportivo del Estado de Sinaloa, quien actualmente busca que niñas y niños de educación básica, así como personal docente y padres de familia, sean conscientes de los beneficio del yogas, esto posible a través del yoga deportivo, como herramienta para prevenir el bullying y la obesidad infantil.

La joven nacida en El Recodo, Mazatlán, Sinaloa, explicó, en entrevista con Noroeste, que actualmente se encontraba llevando el programa piloto en las escuelas, pero debido a la falta de recursos, esto ya no ha podido realizarse, pues todos los gastos de este ‘pilotaje’ eran cubiertos por ella.

“Llevamos un año trabajando en ese proyecto aquí en Mazatlán con mi propio recurso, donde he visitado el Congreso del Estado, he visitado muchas personas importantes para que me ayuden a hacer esta iniciativa posible”, comentó Marisol.