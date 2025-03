$!Marketing y redes cambiaron forma de comunicar sobre política

Destacaron como a través del marketing y redes cambiaron la forma de comunicar sus mensajes políticos.

El cronista político Arturo Cano, biógrafo oficial de la actual Presidenta de México y fundador del grupo Reforma acompañó al grupo de escritoras mujeres en la presentación de la obra.

La investigadora Frambel Lizárraga comentó de Mariana Rodríguez Cantú, quien ha sido candidata polémica, además de esposa de un gobernador, que ha llevado su mercadotecnia en redes como influencer. Quien, a pesar de dirigirse a los jóvenes, perdió.

A Ernestina Lizárraga le tocó a Sandra Cuevas, personaje muy polémico con su operativo Diamante.

“El Diamante en la ciudad” le llamaron en sus redes por como manejó su campaña política. Dijo que ella fue alcaldesa de Cuahutémoc donde se concentra el activismo político del país con personalidad fuerte, criada en Tepito vendiendo electrodomésticos.

De Tatiana Clouthier, la describió como coordinadora de campaña con gran influencia de sus padres. Maquío, referente en democracia y su madre Leticia, de ambos heredó el activismo político.

Sobre la obra

“Mujeres al Poder” ofrece un análisis de las estrategias y logros de diversas personalidades políticas, incluyendo a la actual presidenta Claudia Sheinbaum, la senadora Lilly Téllez, la ex secretaria de Economía Tatiana Clouthier, la empresaria y ex alcaldesa Sandra Cuevas, la diputada Kenia López, la ex senadora y ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez, la senadora Andrea Chávez y Mariana Rodríguez Cantú, primera dama de Nuevo León, entre otras.

“Mujeres al Poder” reconoce la diversidad de trayectorias, personalidades y visiones de estas líderes. La obra busca darles voz y estudiarlas desde perspectivas científicas, literarias y periodísticas, reivindicando así el papel de millones de mujeres que transcienden en la vida cotidiana.

Este libro pretende visibilizarlas, darles voz y estudiarlas desde perspectivas científicas, literarias y periodísticas plurales que sirvan a su vez para reivindicar a millones de mujeres que existen y transcienden la vida cotidiana, juntos a sus seres queridos, o con sus trabajos, sus profesiones, creaciones y pasiones, ser ellas mismas y defender lo que son.

El proyecto, iniciado en 2023, está disponible por 200 pesos y puede adquirirse en plataformas digitales como Amazon, Mercado Libre y la editorial Tirant Lo Blanch, con precios que pueden variar.