$!Martha Gabriela, una mujer de altos vuelos que pilotea un helicóptero en Mazatlán

“Recuerdo que acostumbraba a subir a la azotea de mi casa para ver los aviones pasar, cuando terminé la preparatoria quise continuar estudiando y fui por información a las escuelas de aviación cercanas al aeropuerto de la CDMX, porque quería hacerme piloto de ala fija (avión), me di cuenta que la carrera es muy cara, y al comentarle a mi papá me dijo que no me apoyaría porque se salía de su presupuesto, (sé que si hubiera querido, sí hubiera podido apoyarme, pero influyó mucho que nadie de la familia era piloto, ni estaba en el medio tampoco, además de ser mujer, y él ya había tomado la decisión de que estudiara contabilidad”, dice.

Pero el camino no iba a ser fácil para Martha, habló con su padre, quien le dijo que no la apoyaría en cumplir su sueño y la obligó a estudiar contabilidad.

“Cuando a él lo mandaban a Estados Unidos, pues yo me le pegaba, iba con él, no me dejaban entrar a las fábricas, pero había un señor que trabajaba en Pesca Azteca, y era amigo de nosotros, entonces en el taller, yo me metía también, porque es privado, es de él, pero en las escuelas no me dejaban definitivamente, ahí no podía yo”, menciona.

“Yo empecé a ahorrar y en lugar de comprar una casa, decidimos que él iba a ser piloto, entonces todo ese dinero lo metimos para su carrera, con la condición de que cuando él terminara, me enseñara a mí, así quedamos”.



- ¿Cuánto salió la carrera de piloto de su esposo?

- No me acuerdo bien, pero en ese tiempo él pagaba con trabajo, con lo de mecánico y lo demás con dinero, me fui con él, yo le ayudé también trabajando en una pizzería, el dinero que se ganaba era para mantenernos mientras él terminaba la carrera, y aparte lo poquito que sobraba para ahorrar y pagar la carrera, la de piloto.



- ¿Sí le sudaron, costó mucho trabajo?

- Sí, definitivamente.