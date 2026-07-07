‘Martín Gavica Garduño se fue en paz y rodeado de amor, DEP querido padre’, así despidió Martín a su papá

MAZATLÁN.- Martín Gavica Garduño, Presidente Municipal de Mazatlán en el trienio de 1993 a 1995, falleció este martes en el puerto.

“Se fue en paz y rodeado de amor”, publicó su hijo Martín Gavica en sus redes sociales.

De profesión contador, fotógrafo profesional de documentales y militante del Partido Revolucionario Institucional, Gavica Garduño tomó posesión como Presidente Municipal tras ganar las elecciones luego de la gestión del panista Humberto Rice García.

Fue un incansable impulsor de proyectos de embellecimiento de la infraestructura urbano turística de Mazatlán.

Formó una familia de cuatro hijos con Anabella Sáenz Unger; Analú, Anabella, Gabriel y Martín Gavica Sáenz.

A través de su cuenta en Facebook, Martín, su hijo, despidió a su padre con una frase conmovedora como la de: “Se fue en paz y rodeado de amor, descansa en Paz querido padre”.

Durante la gestión de Gavica Garduño también se instauró la entrega anual de la Medalla al Mérito Femenino Agustina Monterde, con la cual se reconocen y celebran la obra y trayectoria de las mazatlecas ilustres y que a la fecha se sigue entregando.

El Presidente Municipal de Mazatlán, número 35, falleció este martes dejando atrás un gran legado por el rescate de espacios públicos que ya quedaron grabados en los libros de la historia con obras, entre ellos el monumento a la Continuidad de la Vida, ubicado por el Paseo Claussen en el año de 1993.

También el monumento Hombre Universal, en 1995, ubicado por la Avenida Insurgentes.

La comunidad política y social local ha dejado sus muestras por el sensible fallecimiento de un político incansable y amigo.

Gavica Garduño continuó su lucha tras dejar su periodo en el servicio público para impulsar proyectos de mejora a la imagen de Mazatlán, reuniéndose con otros ex alcaldes para impulsar el rescate y restauración de El Fuerte 31 de Marzo, que estaba en ruinas y que hoy parte del Museo de la Casa del Marino.

En entrevista para Noroeste del 2015, Gavica Garduño dijo que la propuesta presentada por él y los también ex alcaldes Antonio Toledo Corro y Mario Huerta Sánchez, ante el entonces Presidente Municipal Carlos Felton, fue para exponerle el proyecto de mejorar a Mazatlán.

“Darle mejor aspecto, que se vean los monumentos que tenemos desde hace siglos y que no están a la vista del público como El Fuerte 31 de Marzo”.

También participó en otra reunión de respaldo en el 2018, encabezada también por ex alcaldes al Presidente municipal en turno Joel Bouciéguez, a quien le tocó realizar una serie de obras de remodelación de la Avenida del Mar y otros sitios del primer cuadro de la ciudad.

Ahí Martín Gavica Garduño dio su respaldo ante las políticas en obras públicas que se encontraba emprendiendo la administración municipal y estatal en el puerto, al igual que lo hizo Rafael Tirado Canizales, José Luis Tostado Sánchez, Mario Huerta Sánchez y Alejandro Camacho Osuna.

Durante su mandato, su administración logró hitos urbanos importantes para el puerto, como la creación del actual Mercado de las Flores para concentrar la oferta de vendedores y algunas oficinas municipales.