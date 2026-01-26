Además del Carnaval, más 66 mil congresistas y deportistas oxigenarán la economía de Mazatlán en los próximos días.

El primer semestre del año viene con gran dinamismo por el desarrollo de 29 eventos, entre congresos y encuentros deportivos, que traerán visitantes a la ciudad en los siguientes fines de semana, resumió Alfonso Reséndiz Memije, director de la industria de reuniones de la Sectur.

Y es que de enero a mayo se vaticina la afluencia de 66 mil 500 congresistas, tanto externos como locales y deportistas, nacional e internacionales, porque hay asegurados 29 eventos, de congresos de más de 300 personas, quienes no vienen solos sino acompañados por sus familiares y equipos, destacó Alfonso Reséndiz Memije, funcionario de la Secretaría de Turismo de Sinaloa.

“Vienen meses muy fructíferos en cuanto a la realización de eventos vemos la Secretaría de Turismo estatal para el municipio de Mazatlán, pues ya están asegurados varios congresos y torneos nacionales que traerán a corto plazo a miles de visitantes y sus familias al puerto”.

Comparó se trata de cifras un poco más alentadoras de eventos a realizarse en el 2026 reportados al mismo periodo del 2025.

Resaltó que hay buena expectativa para el inicio del año: “Traemos en enero tres eventos importantes como es la convención de D’portenis del 27 al 28 de enero, el Festival del Noroeste del vino del 30 al 31 de enero y la Convención de Coppel del 30 de enero al febrero”.

Además, agregó que en febrero viene la copa Mazatlán el 8 de febrero, el Medio Maratón para el 7 de marzo y del 13 al 15 de marzo el Salzafest y otros más que ya están listos dentro del calendario que maneja la dirección a su cargo.

Después Carnaval viene la Semana Santa, con la Semana de la Moto, que atrae a miles de aficionados de diversos estados de la República, la Copa Mazatlán en febrero con el torneo de fútbol con alrededor de 8 mil participantes y un Congreso de Neonatología del que trae un registro de más de 300 personas en mayo la Infoagro con más de 3 mil asistentes, detalló el funcionario estatal.

“Son un poco más de eventos al año pasado y seguimos trabajando. Empezamos bien el año. Todavía no hay confirmados para el resto del año”, externó.

Reséndiz Memije, citó los eventos grandes y representativos que tiene Mazatlán como Carnaval a desarrollarse del 12 al 19 de febrero, la Semana de la Moto y la Semana de la Troca, que le dan una presencia importante para atraer a visitantes de diferentes mercados de la región.

Dijo que en este segmento que abona favorablemente a reactivar los diferentes sectores de la economía local, los congresos, convenciones y eventos deportivos se vienen trabajando desde un año antes para confirmarlos.