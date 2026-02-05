$!Más de 14 mil cruceristas visitan Mazatlán durante la primera semana de febrero

MAZATLÁN. _ Previo al inicio del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, el puerto es visitado por miles de turistas internacionales. De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Turismo, durante la primera semana de febrero arribaron cuatro cruceros turísticos con 14 mil 153 pasajeros y 5 mil 324 tripulantes.

El martes 3 de febrero llegó el Royal Princess, con 3 mil 526 pasajeros y mil 321 tripulantes; el miércoles 4 se tuvo doble arribo con la visita del Norwegian Jade y el Carnival Panorama, con 2 mil 258 pasajeros y mil 007 en el primero y 4 mil 169 pasajeros y mil 387 tripulantes en el segundo. Para cerrar la semana este jueves 5 de febrero llegó el Norwegian Bliss, con 4 mil 200 pasajeros y mil 609 tripulantes.

La Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que la derrama económica estimada en esta primera semana de febrero es de más de 20 millones de pesos. En enero se tuvieron 15 arribos con más de 51 mil pasajeros y una derrama económica estimada superior a los 82 millones de pesos.