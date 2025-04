Más de 14 mil reses resisten estragos de la sequía, en el sur de Sinaloa

MAZATLÁN._ Más de 14 mil reses resienten los estragos de la sequía en la zona sur del Estado.

El presidente de la Asociación Ganadera de Mazatlán, José Antonio Lizárraga Rivera, lamentó que los focos rojos del sector ya están encendidos ante el agotamiento de los mantos acuíferos, de los pozos artesanos y los arroyos porque no ha llovido lo suficiente desde el 2024.

Por tanto, adelantó, buscaron el apoyo del municipio y de la Unión Ganadera Regional, ante un periodo de estiaje mucho más difícil para los productores de carne y leche de la parte sur de Sinaloa.

“No hay alimento para el ganado ni agua y ya se han encendido los focos rojos para nuestro sector ante la sequía que se registra en la zona sur”, agregó.

En la zona sur de Sinaloa se cría ganado bovino, ovino, caprino y porcino. Sin embargo, la sequía y el alto precio de los alimentos han afectado al sector ganadero vendiendo en el 2024 alrededor de 5 mil cabezas de ganado.

En resúmen, la sequía ha afectado a los hatos ganaderos de la zona sur de Mazatlán, incrementando el precio de los alimentos y los ganaderos han tenido que deshacerse vendiendo sus animales.

El que se haya vendido el ganado en zonas del Walamo, explicó fue a consecuencia de que no hay alimento para ellos porque no ha llovido y los pozos que abastecen esa área se salinizaron al no tener agua suficiente en el 2024.

“Nos la estamos viendo muy duras, esto es una situación crítica porque no se pudo cosechar pastura para alimentar el ganado y hemos tenido que comprar pacas de maíz de fuera del estado”, expresó.

La Asociación Ganadera de Mazatlán cuenta con 2 mil 50 socios, quienes en su gran mayoría se encuentran batallando por la falta de agua y sus hatos están adelgazando.

El líder ganadero de Mazatlán, reiteró que no hay pastura y por lo mismo buscaron el apoyo de la Unión Ganadera Regional a cargo de José Alfredo Sainz Aispuro para que les preste maquinaria y realizar bordos y abrevaderos en cada rancho.

Comentó que acudieron con la Presidenta municipal Estrella Palacios, quien les apoyará con un millón de pesos en una primera etapa para construir bordos y abrevaderos, preparándose a la temporada de lluvias.

Dijo que este proyecto dotará de entre 15 a 40 mini represas en igual número de ranchos ganaderos que sean aptos y registrados previamente, iniciará en lo inmediato con maquinaria que la Unión Ganadera les prestará.

También serán beneficiados con un millón de pesos en semillas para sembrar forraje para alimentar el ganado, afirmó.

Entre las acciones que busca apoyar a los ganaderos, el dirigente habló que buscarán la repoblación del hato mediante el programa de mejoramiento genético de ganado, de 15 a 30 sementales de registro, que el organismo ganadero sinaloense aplica para cada zona productora.

En reciente asamblea el dirigente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa (UGRS), José Alfredo Sainz Aispuro, informó que vendrá al Estado un equipo especializado para diseñar un plan integral que ayude a mitigar los efectos de la sequía.

Incluso fue el propio secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal, Julio Berdegué, quien precisó que la sequía en este 2025 será el mayor desafío que enfrentarán los productores pecuarios al igual que los agricultores en Sinaloa.

Mientras que se da a conocer el plan emergente para enfrentar la sequía en la entidad, la Asociación ganadera local iniciará con la construcción de represas coordinadamente con el municipio y la Unión ganadera regional, finalizó.