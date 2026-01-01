$!Más de 2 mil personas reciben el Año Nuevo en el malecón de Mazatlán

MAZATLÁN._ En un ambiente de entusiasmo y convivencia que se extendió a lo largo del paseo costero, más de 2 mil personas, entre familias mazatlecas y visitantes, se dieron cita para ser parte de la Gran Fiesta de Año Nuevo, con la presentación de Roberto Jr. La bienvenida al año 2026 se dio en un área cerca del parador turístico de las Letras de Mazatlán. Desde las primeras horas de la tarde, el malecón comenzó a convertirse en un enorme punto de reunión, donde grupos de amigos y familias llegaron cargando sillas plegables, hieleras, bebidas y alimentos, dispuestos a pasar varias horas frente al mar y disfrutar sin prisas esta velada.





Acompañados por el sonido de las olas, la brisa marina y la iluminación especial colocada en el paseo costero, crearon un escenario ideal para recibir el 2026 en un ambiente lleno de algarabía. El espectáculo musical a cargo de Roberto Jr. fue el eje central del festejo, el cual mantuvo al público en la espera de la medianoche animado y participativo, momento en que saldría a entonar sus principales éxitos. La expectativa creció entre los asistentes conforme el tiempo pasaba, preparándose para el conteo final, rodeado de aplausos, abrazos y buenos deseos, compartidos entre conocidos y desconocidos. Al marcar el inicio del nuevo año, el cielo de Mazatlán se iluminó con un vistoso espectáculo de fuegos artificiales, el cual arrancó expresiones de asombro y emoción entre los presentes.





Asimismo, se presentó un show de drones para complementar la experiencia, dibujando figuras luminosas y frases en el cielo, las cuales sorprendieron a chicos y grandes, integrando la tecnología a una celebración de raíces tradicionales. La Gran Fiesta de Año Nuevo transcurrió en un ambiente ordenado y de convivencia, consolidándose como un punto de encuentro que refuerza la identidad turística y social de Mazatlán.