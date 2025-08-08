Más de 20 colonias de Mazatlán resultaron afectadas por las lluvias: PC

Colonias como la 20 de Noviembre, Ampliación 20 de noviembre, Lomas de Juárez, Jacarandas, Lico Velarde, el Fovissste, Rafael Buelna, Tellerías, parte del Centro, la López Mateos, Sembrador de la Amistad, Real del Valle, Universidad, una parte de la Zona Dorada y el El Toreo, entre otras más que forman la lista de asentamientos afectados por el torrencial de lluvias de la noche del jueves y madrugada del viernes.

De acuerdo con Óscar Osuna Tirado, coordinador de Protección Civil de Mazatlán, admitió que hubo riesgos en algunos tramos de canales que se desbordaron en dos puntos de la colonia Jacarandas, además de los carros dañados que transitaban Avenidas por la Zona Dorada, la Conapesca en la Camarón Sábalo, la Atlantis y hubo árboles y postes caídos de la Comisión Federal de Electricidad.

Agregó que las precipitaciones fueron de 118 milímetros las que cayeron la madrugada del jueves en la ciudad, han sido históricas en la actual temporada, pero que afortunadamente no hubo pérdidas mayores que lamentar, solo materiales por el desbordamiento de dos tramos del Arroyo Jabalines, inundaciones en avenidas completas y daños a vehículos por la Zona Dorada, El Toreo y la Cruz Lizárraga, además del Centro Histórico de la ciudad.

Resaltó que fue una gran cantidad de agua la que cayó por la ciudad: “Obviamente que hubo una precipitación muy fuerte, donde Conagua nos dice que nos cayeron 118 milímetros de precipitaciones, es la más fuerte que ha caído en esta temporada de lluvias”.

En el recuento de los daños, expuso que no hubo necesidad de evacuar a familias, pero sí se está realizando un censo para apoyarlas con lo necesario, porque el agua les dañó algunas pertenencias en sus viviendas.

De los momentos más dramáticos que se vivieron durante las casi tres horas de lluvias, fue el video en redes donde se veía a una mujer y su hija arrastradas por la corriente de un arroyo en el fraccionamiento Real del Valle en Mazatlán a causa de las inundaciones.

Ambas, fueron rescatadas sanas y salvas, así como el chofer de un safari que cayó a una canaleja en Hacienda del Seminario; hechos confirmados por las autoridades.

Osuna Tirado aseguró que personal de Protección Civil no ha dejado de realizar recorridos desde que iniciaron las lluvias durante la noche del jueves y este viernes para detectar afectaciones y poder canalizar apoyos directos de parte del Sistema DIF de Mazatlán.