La directora de Immujer, manifestó que la atención se ha incrementado tres veces más no por el aumento en el índice de violencia, sino porque están ampliando la atención a todos los sectores tanto en la zona urbana como rural de Mazatlán.

“Desafortunadamente en las zonas con mayor carencia económica, es donde tenemos mayor conflicto, es desesperante no tener la situación económica esencial para cubrir las necesidades primarias”, expresó Rodríguez Choreño.

Señaló que la prevención es fundamental para que la violencia intrafamiliar disminuya, por ello, a través de cursos, talleres, conferencias impartidas sobre diferentes temas relacionados con la violencia intrafamiliar, buscan informar a los diversos sectores de la población.

“Estamos trabajando mucho, porque creemos que la violencia es una enfermedad social y dentro de las etapas, la preventiva es lo esencial, lo fundamental”, aseguró.

“Ahorita tenemos la posibilidad de que a las mujeres se les empodere mediante el conocimiento, por eso estamos trabajando mediante la revolución de conciencias, porque el conocimiento nos hace seguras, libres, no adeptas, no sumisas, no permitimos la violencia”, comentó.

Indicó que están trabajando en fortalecer a las mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar, para que se vuelvan independientes y puedan sacar adelante a su familia.

“Queremos empoderar a la mujer porque a veces con una microeconómia podemos mantener una familia y la fortaleza económica hace que no nos sometamos a la cadena de esclavitud, que muchas veces se somete una mujer y soporta malos tratos”, aseveró.