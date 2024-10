En un comunicado, la funcionaria dijo que en el caso de los enjambres de avispas muchas son liberadas en zonas rurales, muy alejadas del área urbana, y los ejemplares que son resguardados se ubican un sitio que es asignado para la recuperación de las abejas y una vez que son reubicadas a dicho lugar son alimentadas y posteriormente son liberadas.

“Se han atendido estos reportes en todas sus modalidades, es decir, las personas marcan al 911, va un especialista a realizar la valoración, si solamente es un enjambre viajero se les da el protocolo, ya que si es un enjambre viajero no se estacionan más de cuatro horas, no se molestan no se perturban, porque solas se retiran en un lapso entre cuatro y ocho horas, o si se identifican que no es un enjambre viajero, que ya hay una abeja reina que está creando un nido, entonces lo que se hace es que se les da un protocolo de retiro de manera inmediata, un vez que se retiran se resguardan y se reubican”, detalló.