$!Más de 40 familias se reencuentran en Mazatlán tras casi 30 años de no verse

Por 10, 20, y hasta 30 años madres sinaloenses abrazaron hijos que se fueron a Estados Unidos, gracias a las visas humanitarias

Y es que buscando el sueño americano hijos, hermanos, padres y madres se fueron separando y gracias al programa de apoyo de Fraternidad Sinaloense de California y Clubes de Leones más de 500 paisanos ya pudieron reunirse con sus familias, de nueva cuenta, explicó Imelda Beltrán con el único requisito que los padres sean mayores de 60 años y que no tengan antecedentes penales.

Resaltó que van por el octavo viaje desde el 2019 reuniendo a más de 500 familias de Sinaloa con sus hijos viviendo en Estados Unidos.

“Ahorita yo pienso que ya llevamos alrededor de más de 400 a 500 personas que hemos reunido. Es un trabajo que por medio de la fundación se hace voluntariamente, digo voluntariamente cuando iniciamos con este esquema de “Visa humanitaria uniendo corazones” pero ahora los hijos también respaldan en el viaje que hacen sus familiares a Estados Unidos”.

“Regularmente nunca se les pedía nada cuando empezamos y con mucho gusto nosotros donamos el dinero de nuestros viajes, que son 16 viajes que se hacen. Somos cuatro personas que venimos, llenamos papeles, nos regresamos, nos sometemos al consulado americano y ya después venimos, nos llevamos al consulado. Siempre se trae un doctor que es de aquí de Culiacán, pero que reside en Estados Unidos porque vienen personas de más de 60 años”.

El grupo de 40 padres recientemente viajaron por vía aérea a California desde Mazatlán son de Choix, Guasave, Sinaloa de Leyva, Guamúchil, Angostura, El Fuerte y de Culiacán.

Como los padres de Fidencia Sauceda, con 26 años de no ver a sus padres Guadalupe y Félix, quien este último falleció justo a una semana de la fecha de salida del viaje del reencuentro que tanto anhelaba en vida.

Angélica Valdez del Dorado tiene un hijo, Iram que hace 23 años no ha podido ver por falta de documentos para cruzar al vecino país, expresó con lágrimas en los ojos sentirse feliz.

“Estoy muy feliz y agradecida con Imelda. Mi hijo se fue de 26 años buscando trabajo y le ha ido bien Gracias a Dios”.

Para Victoria Verdugo de Guasave de 72 años lleva 12 años que no ha podido abrazar a su hija Karina y su nieto de 12 años.

“Estamos a un hilito de abrazar a mi nieto y a mi hija que se fue de 23 años. Tengo muchas ganas de abrazarla, me siento contenta y muy feliz”

Por 10 años miró por última vez a su hijo Jesús tras irse buscando trabajar en Estados Unidos y formó su familia y dos hijos, platicó María del Carmen.

La Fundación Sinaloense, formada por residentes mexicanos, que ahora son empresarios y funcionarios han apoyado a la comunidad de connacionales originarios de diversos sitios de la entidad como de Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado, de Culiacán, Mazatlán y de la zona sur del estado, y que año con año cruzan al país vecino en busca de una mejor vida en Norteamérica.