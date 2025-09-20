$!Más de 500 mazatlecos acceden a trámites gratuitos con la campaña ‘Identidad es tu Derecho’

MAZATLÁN._ Facilitando trámites de registro civil y la posibilidad de obtener actas de nacimiento, matrimonio y defunción, así como correcciones administrativas, se llevó a cabo la campaña “Identidad es tu Derecho”, organizada por el Registro Nacional de Población en Sinaloa en la Primaria Bicentenario de la Independencia, en el fraccionamiento Pradera Dorada.

Con una buena respuesta por parte de la ciudadanía mazatleca, se desarrolló con éxito una jornada más de esta campaña del Registro Civil, que en esta ocasión contó con el apoyo del Sistema DIF Mazatlán para su realización, donde se atendió a más de 500 personas.

Para la coordinadora del Renapo en Sinaloa, Edna Castro Ibarra, la respuesta ciudadana al programa superó las expectativas, al atender a un gran número de mazatlecos que se vieron beneficiados ante diversas situaciones y problemas que presentaron.

“Nosotros nos estamos moviendo, haciendo búsquedas territoriales, en las cuales detectamos por parte del trabajo que hace DIF Municipal a todas las personas que no han tenido acceso al derecho a la identidad jurídica”, comentó.

“Hoy hemos otorgado registros de nacimiento para niños, actas de nacimiento en adolescentes, adultos mayores, además de actas de matrimonio, defunción y correcciones administrativas”.