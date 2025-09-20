$!Más de 500 mazatlecos acceden a trámites gratuitos con la campaña ‘Identidad es tu Derecho’

MAZATLÁN._ Facilitando trámites de registro civil y la posibilidad de obtener actas de nacimiento, matrimonio y defunción, así como correcciones administrativas, se llevó a cabo la campaña “Identidad es tu Derecho”, organizada por el Registro Nacional de Población en Sinaloa en la Primaria Bicentenario de la Independencia, en el fraccionamiento Pradera Dorada.
Con una buena respuesta por parte de la ciudadanía mazatleca, se desarrolló con éxito una jornada más de esta campaña del Registro Civil, que en esta ocasión contó con el apoyo del Sistema DIF Mazatlán para su realización, donde se atendió a más de 500 personas.
Para la coordinadora del Renapo en Sinaloa, Edna Castro Ibarra, la respuesta ciudadana al programa superó las expectativas, al atender a un gran número de mazatlecos que se vieron beneficiados ante diversas situaciones y problemas que presentaron.
“Nosotros nos estamos moviendo, haciendo búsquedas territoriales, en las cuales detectamos por parte del trabajo que hace DIF Municipal a todas las personas que no han tenido acceso al derecho a la identidad jurídica”, comentó.
“Hoy hemos otorgado registros de nacimiento para niños, actas de nacimiento en adolescentes, adultos mayores, además de actas de matrimonio, defunción y correcciones administrativas”.
La funcionaria señaló que estas campañas son un esfuerzo en conjunto entre distintos niveles de gobierno para acercar este tipo de servicios a las comunidades donde el rezago en documentación oficial es mayor.
Asimismo, destacó que entre los servicios más requeridos por parte de los mazatlecos se encuentra el registro ya sea de nacimiento, matrimonio o defunción, así como las correcciones en estos documentos.
Por su parte, José Luis Gómez Núñez, director del DIF Mazatlán, destacó que este esfuerzo forma parte de un gobierno humanista y que busca tener cercanía con la gente, por lo que se ha trabajado más en el territorio para identificar las zonas del puerto donde se requiere mayor presencia.
“Hoy la gente pudo llevarse su acta de nacimiento o su CURP gratis, corregir datos e incluso casarse de manera gratuita. Es la tercera ocasión que trabajamos junto a Renapo y Registro Civil del Estado, y los resultados han sido muy positivos”, declaró Gómez Núñez.
Durante esta jornada, se observó a familias enteras acudir a tramitar sus documentos oficiales ante la diversidad de servicios que incluye esta campaña de manera gratuita.
Finalmente, Castro Ibarra destacó que las jornadas pertenecientes a la campaña “Identidad es tu Derecho” continuarán este domingo 21 de septiembre en Concordia, así como también en octubre se visitará El Fuerte, Mochicahui y Rosario, mientras que para noviembre tendrán presencia en Escuinapa, Juan José Ríos y Guasave.