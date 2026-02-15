$!Más de 500 mil personas llenan el malecón en el primer desfile del Carnaval de Mazatlán 2026

MAZATLÁN._ Miles de personas abarrotaron este domingo el paseo costero para disfrutar del primer desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”, que se celebra del 12 al 17 de febrero. El Gobierno de Mazatlán reportó que más de 500 mil asistentes presenciaron el paso de 32 carros alegóricos, monigotes y 23 comparsas, mientras el Gobierno del Estado estimó que en el malecón se congregaron más de 550 mil personas para presenciar este evento.





El desfile inició a las 16:00 horas frente al Monumento al Pescador con la avanzada comercial de los patrocinadores, a la que se incorporaron personas buscadoras que con mantas, cartulinas y playeras con los rostros y datos de sus seres queridos desaparecidos, en busca de visibilizar esta problemática que, dijeron, ha rebasado a las autoridades, ya que no avanzan las investigaciones ni las búsquedas. Los manifestantes buscaban pasar frente al templete de las autoridades, pero al llegar al sitio, en la Avenida del Mar, casi esquina con la avenida Doctor Rafael Domínguez, no se encontraban el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez ni ninguna otra autoridad, por lo que siguieron de frente escuchando los aplausos que les brindaron los miles de asistentes durante su trayecto como señal de apoyo.













Más tarde, el desfile fue presenciado cerca de las 18:00 horas por la presidenta del DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruíz, en representación del Gobernador del Estado, que no acudió al sitio aunque sí estuvo durante el día en Mazatlán; la Secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna; y la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, entre otras autoridades de los tres niveles de Gobierno.

Uno a uno comenzaron a desfilar los carros alegóricos luminosos intercalados con comparsas y carrozas reales con la Reina del Carnaval de Mazatlán, Anahí I; la Reina de los Juegos Florales, Mariana I; la Reina Infantil, Eileen I; y el Rey de la Alegría, Javier I.









En esta edición del Carnaval la temática fue “Arriba la Tambora”, por lo que en honor a la música de banda sinaloense se contó con la participación de bandas como La Costeña de don Ramón López Alvarado, Max Peraza y su Banda, Germán Lizárraga y su banda Estrellas de Sinaloa, así como Los 2 de la S, entre otras.









Fue cerca de las 20:00 horas cuando el desfile que comenzó en la avenida Gutiérrez Nájera y culminó en la avenida Rafael Buelna, concluyó frente al templete de las autoridades y poco fue terminando al norte de la Avenida del Mar.









En este primer desfile del Carnaval se implementó un fuerte operativo de seguridad en el que participaron elementos de los tres niveles de gobierno y de auxilio y rescate.









Miles de personas se retiraron de sus hogares por lo que se formó el tradicional caos vial en avenidas como Cruz Lizárraga, Ejército Mexicano y Leonismo Internacional, entre otras.













El segundo y último desfile del Carnaval 2026 se realizará el martes a partir de las 14:00 horas, ahora de norte a sur por el paseo costero, de la Avenida de los Deportes a la Avenida Miguel Alemán.