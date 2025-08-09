$!Más de 500 personas participan en jornada de limpieza en Mazatlán

MAZATLÁN._ La cuarta jornada del programa “Mazatlán te quiero limpio” fue llevada a cabo este sábado por el Gobierno municipal con la participación de más de 500 personas.

El programa se realizó de manera simultánea en cinco sectores de la ciudad, en donde se levantaron 72 metros cúbicos de desechos sólidos, se informó en un comunicado.

Desde el parque del fraccionamiento Villa Florida, la Alcaldesa Estrella Palacios encabezó las labores de saneamiento e hizo un llamado a la población a mantener limpio su entorno todos los días, porque una ciudad limpia también es más segura para todas las familias que la habitan y es más atractiva para los turistas que la visitan.

En cada uno de los cinco sectores donde se focalizaron las tareas de limpieza, se contó con colaboradores como servidores públicos del Ayuntamiento y los organismos paramunicipales, elementos de Defensa, de la Marina y de la Guardia Nacional, así como jóvenes conscriptos del Servicio Militar Nacional, personal del sector hotelero, voluntarios de asociaciones civiles ambientales y ciudadanos, quienes durante un lapso de dos horas trabajaron para tener un mejor Mazatlán.