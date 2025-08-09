$!Más de 500 personas participan en jornada de limpieza en Mazatlán

MAZATLÁN._ La cuarta jornada del programa “Mazatlán te quiero limpio” fue llevada a cabo este sábado por el Gobierno municipal con la participación de más de 500 personas.
El programa se realizó de manera simultánea en cinco sectores de la ciudad, en donde se levantaron 72 metros cúbicos de desechos sólidos, se informó en un comunicado.
Desde el parque del fraccionamiento Villa Florida, la Alcaldesa Estrella Palacios encabezó las labores de saneamiento e hizo un llamado a la población a mantener limpio su entorno todos los días, porque una ciudad limpia también es más segura para todas las familias que la habitan y es más atractiva para los turistas que la visitan.
En cada uno de los cinco sectores donde se focalizaron las tareas de limpieza, se contó con colaboradores como servidores públicos del Ayuntamiento y los organismos paramunicipales, elementos de Defensa, de la Marina y de la Guardia Nacional, así como jóvenes conscriptos del Servicio Militar Nacional, personal del sector hotelero, voluntarios de asociaciones civiles ambientales y ciudadanos, quienes durante un lapso de dos horas trabajaron para tener un mejor Mazatlán.
En el parque de Villa Florida se concentró el personal de Oficialía Mayor, DIF, Relaciones Públicas, del Instituto de la Juventud y de Jumapam apoyados por jóvenes conscriptos, elementos de la Marina y GN; recolectaron 42 metros cúbicos de basura de los fraccionamientos Villa Verde y Villa Florida.
En ese mismo sector, Jumapam hizo un “barrido” buscando fallas en la infraestructura hidráulica y sanitaria, ubicando y reparando ocho fugas de agua potable, además de ofrecer una jornada de servicios a usuarios a través de la Gerencia Comercial, otorgando descuentos y convenios de pago en apoyo a personas con morosidad.
En Playa Gaviotas, el sector hotelero atendió el llamado de la Operadora y Administradora de Playas, poniendo su “granito de arena”, junto con el personal de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, Desarrollo Urbano Sustentable, Vivienda y Tenencia de la Tierra y Evaluación y Enlace de Zona Rural, para sacarle un total de 2 metros cúbicos de desechos y micro-plásticos a las arenas de este reconocido balneario.
Obras Públicas se ocupó de la limpieza del canal pluvial de la colonia Pino Suárez, de donde sacaron 5 metros cúbicos de desechos sólidos; mientras que el equipo de Servicios Públicos Municipales, que acudió al fraccionamiento Cantera, y en el Puente Juárez, que fueron asignados a Ecología y Medio Ambiente, Tecnologías e Innovación Pública, Atención Ciudadana, Rastro Municipal TIF e Imdem.Se recolectaron 17 y 6 metros cúbicos de basura, respectivamente.