$!Más de 70 emprendedores participan en bazar ‘Sabe a Mazatlán’

Con la participación de más de 70 emprendedores locales, se puso en marcha una edición más del bazar ‘Sabe a Mazatlán’, organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán, para impulsar la economía local mediante la promoción y comercialización de productos elaborados por pequeños negocios. Fueron las instalaciones del Parque Central el escenario encargado de albergar esta actividad, donde los emprendedores instalaron sus módulos y exhibieron una amplia variedad de productos y servicios a ofrecer tanto a locales como a visitantes que recorrían el lugar. Para esta ocasión, fueron alrededor de 71 los dueños de negocios locales, los cuales buscan consolidar sus proyectos y ampliar su presencia en el mercado local a través de este tipo de espacios.







El acceso es gratuito, lo que representa una oportunidad importante para quienes están iniciando un negocio o buscan incrementar sus ventas sin asumir costos adicionales por renta de locales o participación. A través de este tipo de actividades, la Sedectur no sólo beneficia a los emprendedores, sino que también contribuye a dinamizar la economía local al generar consumo interno y fomentar la compra de productos elaborados por mazatlecos. De esta forma, el bazar “Sabe a Mazatlán” se ha convertido en una plataforma para que los participantes den a conocer sus marcas, establezcan nuevos contactos comerciales y fortalezcan su presencia en el mercado.







Los emprendedores que forman parte del programa suelen ser personas que previamente han participado en los cursos y talleres organizados por la dependencia municipal, donde reciben herramientas para mejorar sus modelos de negocio y estrategias de venta. Aunque el programa no cuenta con una calendarización fija, la meta de los organizadores es realizar por lo menos dos ediciones al mes, dependiendo de la disponibilidad de espacios y de la participación de los emprendedores, pues la intención es mantener una oferta constante de eventos que permitan a los pequeños negocios tener puntos de venta periódicos y acercarse a nuevos clientes. Además de la actividad comercial, el evento incluyó una agenda artística y cultural para crear un ambiente familiar y atraer a un mayor número de visitantes, como la participación de la academia Danzabel con presentaciones de baile a cargo de alumnas de distintas edades, quienes ofrecieron diversos números coreográficos durante la jornada.





