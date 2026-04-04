$!Más de 74 mil visitantes disfrutaron Mazatlán durante el Viernes Santo

Mazatlán recibió una afluencia turística de más de 74 mil personas durante el Viernes Santo, quienes disfrutaron sus playas y sitios emblemáticos, reportó el Gobierno municipal.
A través de un comunicado y sin informar el método de conteo, la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, informó que 67 mil 800 personas visitaron las playas del puerto.
Más de 7 mil se congregaron en la zona de las letras en Avenida del Mar.
Esta afluencia se enmarca en los esfuerzos del Gobierno de Mazatlán por fortalecer la infraestructura, servicios y atención turística, en medio de la ola de violencia en el puerto y el estado.
La ciudad busca consolidar su profesionalización para mantener su atractivo.
Palacios Domínguez señaló que estos resultados reflejan la confianza de los visitantes y el trabajo coordinado del Gobierno de Mazatlán.
Este trabajo busca garantizar espacios seguros, limpios y en condiciones adecuadas para el disfrute de todas las personas, se indicó.