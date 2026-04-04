$!Más de 74 mil visitantes disfrutaron Mazatlán durante el Viernes Santo

Mazatlán recibió una afluencia turística de más de 74 mil personas durante el Viernes Santo, quienes disfrutaron sus playas y sitios emblemáticos, reportó el Gobierno municipal.

A través de un comunicado y sin informar el método de conteo, la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, informó que 67 mil 800 personas visitaron las playas del puerto.

Más de 7 mil se congregaron en la zona de las letras en Avenida del Mar.