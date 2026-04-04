Mazatlán
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Turismo

Más de 74 mil visitantes disfrutaron Mazatlán durante el Viernes Santo

El Gobierno municipal reporta que 67 mil 800 personas acudieron a playas y más de 7 mil se concentraron en la zona de las letras
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
04/04/2026 17:29
04/04/2026 17:29

Mazatlán recibió una afluencia turística de más de 74 mil personas durante el Viernes Santo, quienes disfrutaron sus playas y sitios emblemáticos, reportó el Gobierno municipal.

A través de un comunicado y sin informar el método de conteo, la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, informó que 67 mil 800 personas visitaron las playas del puerto.

Más de 7 mil se congregaron en la zona de las letras en Avenida del Mar.

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Esta afluencia se enmarca en los esfuerzos del Gobierno de Mazatlán por fortalecer la infraestructura, servicios y atención turística, en medio de la ola de violencia en el puerto y el estado.

La ciudad busca consolidar su profesionalización para mantener su atractivo.

Palacios Domínguez señaló que estos resultados reflejan la confianza de los visitantes y el trabajo coordinado del Gobierno de Mazatlán.

Este trabajo busca garantizar espacios seguros, limpios y en condiciones adecuadas para el disfrute de todas las personas, se indicó.

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