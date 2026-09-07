Más de 7,700 elementos de los tres niveles de Gobierno refuerzan la seguridad en Mazatlán: Alcaldesa

Ante los hechos de violencia que se han intensificado de julio a la fecha, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez manifestó que hay más de 7 mil 700 elementos de instituciones de los tres niveles de Gobierno reforzando la seguridad en Mazatlán y en la Policía Municipal se crea un Grupo Especial.

“Comentar que estamos reforzando, en esta junta del día de hoy hicimos la sumatoria, son más de 7 mil 700 elementos de los tres niveles de Gobierno aquí en Mazatlán actualmente que están trabajando conjuntamente para reforzar la seguridad aquí en Mazatlán”, añadió.

“Entonces comentarle a toda la gente que vamos a estar muy pendientes de todos los acontecimientos que se tengan, que le quiten la paz a una familia mazatleca, que no sea minimizado, que sea atendida cada una de las denuncias que nos llegan aquí a C4, a C2 y sobre todo que se tenga esta fuerza de coordinación entre todos los elementos de la seguridad que tenemos en la Mesa de Construcción de Paz”.

Tras salir de la reunión de dicha Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz que se realizó este lunes en las instalaciones del Centro de Control, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado, C4, informó que en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se integra a partir de este lunes un Grupo Especial con 55 elementos.

“También informales que el día de hoy se integra un grupo especializado en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que está a cargo del Secretario Ulises Jacobo, donde serán 55 policías que estarán haciendo patrullaje en diferentes zonas de la ciudad, eso como parte de las nuevas estrategias que se tienen para fortalecer la seguridad de los mazatlecos”, continuó.

“Justamente se hace de acuerdo a los mapas de calor que se le determina así, tenemos siete zonas en Mazatlán, dividido por parte de la Policía Municipal que somos policía preventiva, de proximidad social y le he encargado al Secretario de Seguridad Pública, Ulises Jacobo, que sobre todo refuerce la estrategia nacional que tiene nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum en los temas de coordinación, en atención a las causas, en esfuerzos de coordinación también, de investigación”.

Además, recalcó, en lo que se tiene se coordinación con las fuerzas estatales y federales, por lo que se estará trabajando en ello para recuperar la paz en Mazatlán.