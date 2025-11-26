$!Más de 8 mil visitantes llegan a Mazatlán a bordo de tres cruceros turísticos

Más de 8 mil visitantes internacionales llegaron este miércoles a Mazatlán a bordo de las embarcaciones Nieuw Amsterdam, Norwegian Jade y Carnival Panorama.

A la espera se encuentran los prestadores de servicios turísticos de que los visitantes en su estadía por el puerto bajen en gran cantidad a pasear por el Centro Histórico, por las playas, el Malecón y la Zona Dorada, así como para conocer atractivos y sitios como El Clavadista, el Mercado Pino Suárez, la Catedral, la Plazuela Machado, entre otros.