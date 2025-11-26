$!Más de 8 mil visitantes llegan a Mazatlán a bordo de tres cruceros turísticos

Más de 8 mil visitantes internacionales llegaron este miércoles a Mazatlán a bordo de las embarcaciones Nieuw Amsterdam, Norwegian Jade y Carnival Panorama.
A la espera se encuentran los prestadores de servicios turísticos de que los visitantes en su estadía por el puerto bajen en gran cantidad a pasear por el Centro Histórico, por las playas, el Malecón y la Zona Dorada, así como para conocer atractivos y sitios como El Clavadista, el Mercado Pino Suárez, la Catedral, la Plazuela Machado, entre otros.
Además, esperan que se registre una buena derrama económica cuando recorran Mazatlán, sino que también vayan a los Pueblos Señoriales como Copala, La Noria, Concordia, donde reactiven a los poblados aledaños con vocación turística.
Estos tres barcos traen a bordo más de 8 mil 600 pasajeros y 3 mil 200 tripulantes, generando expectativas de mayor venta de productos y servicios en negocios de la economía del puerto.