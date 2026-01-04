$!Más de 850 animales han sido rescatados por el Hospital de la Fauna del Gran Acuario, en Mazatlán

MAZATLÁN._ El Hospital de la Fauna del Gran Acuario continúa consolidándose como un pilar fundamental en la protección y rescate de la fauna silvestre de la región, gracias a una labor constante y comprometida que no se detiene.

De acuerdo a un comunicado, desde 2023 este espacio especializado ha brindado atención médica y rehabilitación a más de 850 ejemplares de distintas especies, muchos de ellos rescatados en condiciones vulnerables o de riesgo. Entre los animales atendidos se encuentran iguanas, pelícanos, tejones, primates, tucanes, zorros, así como un ocelote, que actualmente se encuentra en buen estado de salud bajo resguardo y seguimiento profesional.