Más de 850 animales han sido rescatados por el Hospital de la Fauna del Gran Acuario, en Mazatlán

04/01/2026 19:33
MAZATLÁN._ El Hospital de la Fauna del Gran Acuario continúa consolidándose como un pilar fundamental en la protección y rescate de la fauna silvestre de la región, gracias a una labor constante y comprometida que no se detiene.

De acuerdo a un comunicado, desde 2023 este espacio especializado ha brindado atención médica y rehabilitación a más de 850 ejemplares de distintas especies, muchos de ellos rescatados en condiciones vulnerables o de riesgo. Entre los animales atendidos se encuentran iguanas, pelícanos, tejones, primates, tucanes, zorros, así como un ocelote, que actualmente se encuentra en buen estado de salud bajo resguardo y seguimiento profesional.

Cada rescate representa una historia de esperanza y un esfuerzo conjunto entre veterinarios, cuidadores y especialistas que trabajan diariamente para garantizar el bienestar animal y, cuando es posible, la reintegración de los ejemplares a su hábitat natural.

Con estas acciones, el Gran Acuario reafirma su compromiso con la conservación, la educación ambiental y la responsabilidad social, contribuyendo activamente a la protección de la biodiversidad regional y al fortalecimiento de una cultura de respeto hacia la vida silvestre.

