Más elementos en Mazatlán no bastan si las familias siguen con miedo: PAN Mazatlán

MAZATLÁN._ El aumento de elementos de seguridad desplegados en Mazatlán debe traducirse en resultados que las familias puedan percibir en su vida diaria, señaló Nadia Haydee Vega Olivas, presidenta del Partido Acción Nacional en el puerto.

Durante una conferencia de prensa, cuestionó que la llegada de refuerzos sea presentada como muestra de una mejoría en temas de seguridad cuando los hechos violentos continúan y hay habitantes que mantienen el temor de realizar sus actividades cotidianas.

“Se habla de miles de elementos de seguridad desplegados en la ciudad. Pero, ¿dónde están los resultados? La seguridad no se mide de esa forma; se mide con la tranquilidad de las familias”, comentó.

La dirigente del PAN señaló que Mazatlán no debe acostumbrarse a vivir con miedo, pues las autoridades deben informar no solo cuántos efectivos llegan al municipio, sino qué tareas realizan y qué resultados han obtenido para prevenir delitos y proteger a la población.

Asimismo, reconoció que disponer de más personal puede ser útil, pero pidió revisar la manera en que se distribuye, considerando que los elementos deben operar con instrucciones claras y concentrarse en las zonas donde su presencia pueda contribuir a atender los problemas de seguridad.

Vega Olivas también cuestionó si el despliegue está acompañado de suficiente trabajo de investigación, destacando que ha visto soldados apostados en cruceros revisando visualmente los vehículos, una actividad cuya eficacia puso en duda frente a la necesidad de identificar a quienes cometen delitos.

“Lo primero que falta son ganas verdaderas de combatir a la delincuencia. Segundo, no proteger a quienes están relacionados con ella. O nos falta mucha inteligencia o nos falta mucha investigación”, declaró.

La presidenta de Acción Nacional local destacó que la evaluación de la estrategia debe incluir la percepción de los ciudadanos, pues ver más uniformados en las calles no implica necesariamente que se sientan protegidos.

Además, planteó la necesidad de medir los operativos por sus efectos en la reducción de la violencia.

“El hecho de traer más elementos, además de que no está dando resultados, tampoco siento que la población se sienta más protegida. ¿Cuál es la percepción que tiene el ciudadano?”, dijo.

Para Vega Olivas, recuperar la seguridad significa que las familias puedan transitar, trabajar y vivir sin temor, insistiendo en que ese debe ser el resultado que las autoridades presenten a los mazatlecos, más allá del número de efectivos desplegados.