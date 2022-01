$!Más niñas y niños reciben regalos de los Reyes Magos

Hubo cierto miedo de algunos pequeños, sobre todo en la Colonia Montebello, hubo quien no estuvo en su casa el día anterior en el que se entregaron los obsequios, pensaban que Melchor, Gaspar y Baltasar no volverían, pero no les fallaron.

“Estaban tristes los niños porque creían que ya no les iban a traer nada, pero los vecinos nos dijeron que iban a venir hoy, y pues nos quedamos esperando, y qué bueno que vinieron”, agradeció una de las mamás de los pequeños beneficiados.

Uno de los obsequios que se entregaron hoy fue una flauta para los hermanos Osuna Mendoza. Imir, de 6 años, es el menor de los dos, fue el que pidió la flauta, dado que le gustaría tocar en un grupo musical junto a Íker, su hermano de 8 años.