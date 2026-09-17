Más que visitas, Sinaloa necesita soluciones a la violencia: Sergio Esquer ante visita de Sheinbaum

Resultados concretos frente a la violencia que enfrenta Sinaloa exigió el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Esquer Peiro ante la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Culiacán este domingo, considerando insuficiente el despliegue de elementos federales si no se acompaña de una estrategia que atienda el fondo del problema.

Durante rueda de prensa, Esquer Peiro señaló que las visitas de Sheinbaum Pardo son bienvenidas siempre, pero sostuvo que la principal demanda de los sinaloenses es recuperar la seguridad, después de dos años de una crisis que también ha afectado el empleo y la actividad económica en la entidad.

“Realmente lo que queremos, más que visitas, queremos respuestas, lo que queremos ya son soluciones. Ya es mucho tiempo, ya son más de dos años, donde en Culiacán hemos tenido muchísimas visitas de muchísimas instituciones de seguridad, muchos elementos del Ejército, y realmente no vemos una solución a fondo, sobre todo para Sinaloa”, comentó.

El dirigente de MC en Sinaloa, cuestionó que, pese a los anuncios sobre la llegada de miles de integrantes del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad, continúen los hechos violentos en distintos municipios.

“Nos hablan de que vienen miles de elementos, incluyendo la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad. Pero no vemos una estrategia de fondo”, declaró.

De tal forma, detalló que las acciones deben incluir el combate directo a los grupos delictivos, la intervención sobre sus recursos financieros y la investigación de los funcionarios que presuntamente les brindan protección.

Asimismo, señaló que mantener operativos de contención puede contribuir a enfrentar la violencia, pero consideró que esa medida, por sí sola, no ha permitido resolver la situación en el Estado.

“Se tiene que combatir directamente al crimen organizado. No puede nada más ser un tema de contención. Se tiene que combatir básicamente también el tema de la cadena financiera, el tema de los funcionarios que están protegiendo, porque mientras existan funcionarios que los protejan y les den esa logística, pues tampoco vamos a solucionar los problemas”, dijo.

“Qué bueno que haya contención, pero no es suficiente, ya lo comprobamos”, añadió.

Esquer Peiro agregó que cualquier estrategia debe atender las posibles redes de apoyo institucional de las organizaciones criminales, pues sostuvo que estas facilitan su operación.

En lo que se refiere a Mazatlán, el representante de Movimiento Ciudadano expresó preocupación por el incremento de los homicidios dolosos, relacionando ese aumento con las afectaciones al turismo y a la economía local, y señaló que durante sus recorridos la población les plantea inquietudes por la pérdida de empleos, el cierre de negocios y la falta de tranquilidad.

“Se traía un promedio mensual aquí localmente en Mazatlán de 10 homicidios y, según las últimas publicaciones, en agosto aumenta a 70 homicidios dolosos en esta ciudad, lo que está representando realmente un impacto muy importante en el tema económico, en el tema de turismo aquí en Mazatlán”, manifestó.

Además, también mencionó los episodios de violencia registrados en Culiacán y Escuinapa, al advertir que la demanda de seguridad comprende distintas regiones de Sinaloa, por lo que insistió en que la visita presidencial debe responder a las necesidades de la población mediante acciones que produzcan resultados.

De esta forma, para Esquer Peiro, la visita de Sheinbaum Pardo a Culiacán debe traducirse en respuestas concretas para quienes han perdido su empleo, cerrado sus negocios o viven con temor por la violencia.

Por tal motivo, insistió en que el despliegue federal debe acompañarse de acciones contra las finanzas del crimen organizado y las presuntas redes de protección que permiten su operación.



Gira presidencial

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene previsto visitar Culiacán el domingo 20 de septiembre, como parte de su gira para presentar los resultados de su Segundo Informe de Gobierno, siendo el encuentro programado en las instalaciones de la Feria Ganadera.