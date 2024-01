Así estaba listo Mateo para que le tomaran una fotografía, ya tenía sus dulces, su balón y su carrito de juguete, cuando le entregaron su bicicleta, la cara de felicidad y la sorpresa de su mamá fueron evidentes y después el agradecimiento.

Mateo quiso probar su nueva bici y se montó en ella para dar el primer paseo empujado por Melchor.

“Estoy muy agradecida por la bicicleta, está muy bonita, no me lo esperaba y el niño menos, él está muy contento y ahora lo voy a enseñar a andar en ella, allí está arriba de ella, muchas gracias a todos y no dejen de creer en los Reyes Magos”, expresó Kimberly, la mamá de Mateo.

Mateo se fue a su casa feliz y presumiendo su bicicleta igual de bonita que la sonrisa que le regaló a Noroeste.