MAZATLÁN._ Tras haber recibido medalla de oro por haber ganado el primer lugar en la XXIV Olimpiada Nacional de Matemáticas, realizada en Aguascalientes, el niño mazatleco Matías Javier Tirado Contreras, dijo estar listo para volver a empezar el próximo año. “(Me siento) Muy feliz y también orgulloso porque estoy representando a muchos niños y muchos maestros de todos los estados de México, de Sinaloa, de Mazatlán y muchas escuelas, porque gané el oro y le he ganado a muchos niños en todo lo que he hecho. (Voy a) Comenzar todo de nuevo, también me gustaría participar cuando ya este grande, cuando ya pueda ir a la Internacional”, platicó Matías Javier. Al ser un pequeño de tan solo siete años, tuvo que realizar su examen en línea y esa fue uno de los retos a la hora de estar frente al monitor y tener que resolver los problemas, señaló.





“Lo que más se me hizo difícil es tener que hacer el problema en la hoja y después ya pasarlo a la computadora, porque yo no uso computadora, además un poco rápido porque si no perdería como tiempo y también en un problema se me hizo complicado porque yo se sacar el perímetro pero nada más de un cuadrado, pero en ese caso era una figura y eso se me complicó un poquito”, explicó. Matías Javier presumió la medalla y el reconocimiento que le fueron entregados en la ciudad de Aguascalientes y dijo sentirse ya más relajado, listo para disfrutar sus vacaciones, en donde incluso celebrará su cumpleaños número ocho; además aprovechó para agradecer el apoyo que recibió tanto de sus preparadores como de los benefactores que aportaron económicamente para su viaje. “Ya mejor porque ya no tengo ese estrés, ya puedo descansar, mi cumpleaños va a ser en agosto”, dijo el pequeño, quien también practica fútbol y natación.