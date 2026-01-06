Mauricio recibe una bicicleta todo terreno tras un divertido Día de Reyes

Los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltazar llenaron de alegría a los niños y niñas que participaron este año en la campaña ‘Se un Rey Mago’ de Noroeste, donde el pequeño Mauricio resultó como uno de los grandes ganadores con una bicicleta nueva.

A sus 6 años, Mauri podrá recorrer las calles y caminos de su colonias, así como hacer mandados a su abuela a toda velocidad con el regalo que le dieron los Reyes Magos, el cual fue recibido con mucha alegría.

“Me gustó mucho, la voy a usar (la bicicleta) para ir al estadio y jugar con mis amigos”, dijo Mauricio, quién también disfrutó la fiesta comiendo pizza (su comida favorita) y pegándole a la piñata, de la que recogió muchos dulces para llevarse a casa.

Asimismo, Mauricio también fue uno de los afortunados que recibió un regalo patrocinado por el Club Mazatlán FC, el cual consistió de dos playeras infantiles y una pelota para que pueda jugar al futbol con su amigos después de la escuela.

