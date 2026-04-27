Mayo es el mes con más puentes y fechas benéficas para la economía de Mazatlán: Canaco

Francis Cázares Olivares, presidenta de la Cámara Nacional del Comercio y Servicios turísticos (Canaco Servitur) Mazatlán, destacó que al igual que la fecha del Día del niño, el de los estudiantes y a los maestros, más los tres puentes de fines de semana que se avecinan son beneficiosos porque se acostumbra celebrar comprando algún obsequio, ropa, festejos en grande o bien con desayuno, comidas o cenas.

Y no se diga el día de las madres que es una fecha que siempre ha sido muy buena para el comercio, restaurantes y diversos servicios.

“Son fechas esperadas porque el comercio de beneficia así como los restaurantes y si se suman puentes largos es esperanzador que puedan atraer visitantes del corredor económico del norte en fines de semana, cómo antes”.

Y es que de acuerdo al calendario escolar hay programados tres fines de semana largos en mayo, dentro del ciclo escolar 2025-2027, a partir del primero por el Día del Trabajo, fecha considerada feriada en el país.

El segundo descanso será el viernes 15 de mayo, día dedicado al Día del Maestro y que tradicionalmente se suspenden clases para celebrar al personal docente.

El tercer fin de semana largo será el viernes 29 de mayo, cuando se llevará a cabo una sesión de Consejo Técnico Escolar o reunión de trabajo entre docentes que implica la suspensión de clases para los estudiantes del nivel básico.

Así que de acuerdo a la Secretaria de Educación Pública (SEP) el mes de mayo contempla varias Interrupciones de clases para estudiantes, tras el regreso a clases después de las vacaciones de Semana Santa y de Pascua.