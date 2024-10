MAZATLÁN._ Una nueva fecha de conmemoración a San Judas Tadeo se celebrará este próximo lunes 28 de agosto en todo México, y como muchos otros, Mayolo Rodríguez Gutiérrez está dispuesto a demostrar su fe por el santo de la “Causas difíciles y desesperadas’ al participar en la Magna Peregrinación, que consiste en una larga caminata de 38 kilómetros desde Villa Unión a Mazatlán.

Como tradición, Mayolo fue invitado por compañeros a integrarse a la Magna Peregrinación, y desde hace 10 años cumple sin falta con el devastador recorrido que los pone ante un fuerte calor, humedad y sed hasta llegar a la meta, la iglesia de San Judas Tadeo en la colonia Sábalo Country.

“En lo particular, llevo 10 años participando en la Peregrinación. Mi experiencia más grande yo creo que sería el esfuerzo que ponemos año con año, y por supuesto la devoción que es la que te hace llegar a la meta soñada para dar gracias por lo que nos dan”, dijo Mayolo.

“Yo creo que no tendría yo palabras para describir mi devoción, porque mira, dicen que es un santo (San Judas Tadeo) al que le pedimos favores, todos yo creo que le hemos pedido en alguna ocasión, pero no hay quien dé un poquito de su tiempo para participar en esto, en esta peregrinación que es un agradecimiento por las ayudas, así que aquí estamos”.

Mayolo menciona que gracias al esfuerzo que él y sus compañeros hacen por su devoción, se les quieren entregar unos pergaminos de reconocimiento, algo que los motiva a seguir todos los años pese a las fuertes condiciones a las que se enfrentan, tales como el extremo, el calor y los dolores en las piernas por tanto caminar.

“Tuvimos una plática con el padre Horacio y él nos quiere otorgar unos pergaminos por la dedicación que hemos tenido, entonces una persona ahí de Mediterráneo le dice padre ¿Y nosotros qué? A lo que el padre le responde: ‘Hija, pero si tú caminas como de la recámara al baño, ellos sí son los que se pegan bonito al caminar’; y digo, no me arrepiento, no me arrepiento para nada y me gusta impulsar a la gente para que platiquen un poquito de esta caminata”.

El recorrido se realizará el lunes 28 de octubre durante unas 9 horas, las personas que estarán participando y como se podrán sumar quienes también quieran demostrar su Fe por San Judas Tadeo.

“Son 38 kilómetros los que se recorren en total. Vamos a salir desde la iglesia de Villa Unión a las 8 de la mañana para caminar hasta las 5:00 de la tarde que será la misa en Sábalo Country. Esperamos salir unas 10-12 personas este año, pero ya cuando vamos en el camino los otros se nos vienen, se pregunta mucha gente que estamos haciendo se unen a la caminata”.

“Generalmente la última parada para los que nos acompañan es el ICO; ahí partimos 15:30 horas y en una hora y 20 minutos llegamos al santuario, y ya ahí tenemos 10 minutos de relajación para después formarnos para la misa de la tarde”.

TOMARÁN DESVIACIÓN POR OBRAS

Este año la Magna Peregrinación tomará una ruta alterna debido a la construcción del nuevo Puente de la Libramiento-Colosio, por lo que como uno de los líderes, Mayolo visitará los puntos en estos días para encontrar rutas alternas que no atrasen su marcha. Además, menciona que todos podrán participar en la caminata, pero será decisión de cada persona.

“La carretera Libramiento-Colosio es la que se toma desde Villa Unión, por la construcción del puente prácticamente nos vamos a desviar, vamos a suprimir la Santa Rosa y entraremos por las colonias de ahí, pero a partir de eso sigue siendo la misma ruta”.

“Yo creo que no podemos hacer una invitación directa, eso queda en todos y en cada uno de nosotros, lo demás nuestra devoción es la buena y cada uno sabemos cómo expresarla”.