$!Mazatlán alista panteones para recibir a miles por Día de Muertos

A pocos días de la celebración del Día de Muertos, personal del Ayuntamiento de Mazatlán y de Servicios Públicos intensifica las labores de limpieza, mantenimiento y embellecimiento en los panteones municipales, con el objetivo de recibir a los miles de visitantes que acudirán a rendir homenaje a sus difuntos. Durante esta semana, cuadrillas de Aseo Urbano y Parques y Jardines han trabajado en los cementerios más concurridos del municipio, tales como el Municipal número 3 de la Colonia Esperanza, número 4 “Jardín” y número 2 “Ángela Peralta”, este último uno de los más longevos de la ciudad.







Este viernes, en el Panteón Municipal número 3 se pudo observar al personal barriendo calles aledañas, retirando maleza y aplicando pintura en las entradas y jardineros, todo con la intención de mantener las instalaciones en óptimas condiciones, pues cabe recordar que este sábado es Día de Todos los Santos. Además del mantenimiento, autoridades municipales informaron que se implementará un operativo especial de seguridad durante las festividades del 1 y 2 de noviembre, en el cual participarán elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y Cruz Roja Mexicana, quienes dispondrán de cuatro ambulancias para realizar recorridos preventivos.







Por su parte, la Alcaldesa Estrella Palacios recalcó que el operativo de panteones busca que los mazatlecos tengan una bonita experiencia al visitar a sus seres queridos, viendo mausoleos limpios y con el sentir de seguridad para ellos y sus familiares. “Ya se tuvo una mesa de trabajo y también estuvieron los compañeros trabajando en la logística del operativo, en el que ya se tienen contemplados todos los panteones de Mazatlán y la seguridad que conlleva, para que todas las familias vayan y visiten a sus familiares, a sus seres queridos, y lo hagan con la mayor tranquilidad”, dijo Palacios Domínguez.







