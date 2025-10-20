Mazatlán aún presentará altas temperaturas durante octubre: meteorólogo

A pesar de que hace días la ciudad de Mazatlán vivió momentos con un clima agradable, la presencia de un anticiclón en la atmósfera provocará cielos despejados que a su vez harán que los rayos del sol se sientan más intensos, aunque sin tanta humedad en el aire; así lo explica el meteorólogo local Luis Torres.

En entrevista con Noroeste, el especialista comenta que este cambio de temperaturas ya avisa como poco a poco estarán descendiendo las condiciones climatológicas, ya que incluso se han llegando a registrar mínimas de 25 grados centígrados, cuando antes podían llegar a mínimas de 35, mientras que la temperatura llega al 60 por ciento.

“Esto del cambio de temperatura es derivado a que ahorita actualmente a niveles medios de la atmósfera se encuentra un anticiclón, esto propicia que predomine el cielo despejado durante el día y los rayos del sol se sientan más intensos. Además que sabemos que en Octubre no quiere decir que ya vengan los cambios de temperatura”, explicó Torres Alarcón.

“Sí tuvimos ya un ligero cambio con respecto a las mínimas. Días atrás hemos registrado temperaturas mínimas de menos de 25 grados. Entonces sí se siente un ligero cambio debido a que ya no hay tanta humedad en el ambiente, lo cual es un factor muy importante para que no se sienta tan fuerte la calor”.

Indicó que ante la circulación anticiclónica a niveles medios durante el día, por la tarde noche un canal de baja presión estará afectando al noroeste del territorio nacional, por lo que podrían generarse algunas precipitaciones de ligeras a moderadas en Sinaloa, principalmente en la zona serrana. Sin embargo, en la zona costera no se reporta el mismo movimiento.

Reitera que pronto se sentirán con más fuerza los frente fríos en esta zona del estado, pues por ahora estos se dirigen hacia otros rumbos. Es por eso que mantiene las recomendaciones para protegerse del sol, mantenerse hidratados y esperar a noviembre, cuando ya los vientos helados harán más presencia.

“Poco a poco irá cambiando lo que es el clima. Ahorita actualmente tenemos el frente frío número 8 estacionario sobre el Golfo de México, y se espera que para mañana nos esté arribando el noveno frente frío, pero sin afectar todavía lo que es el estado de Sinaloa, ya que se dirige hacia el noreste del territorio nacional. Entonces pues tocará aguantar todavía las altas temperaturas, pero con mañanas agradables”.

“Ayer fue un día caluroso debido a que el anticiclón ha dejado días despejados. Entonces, pues a seguir cuidándose todavía de las altas temperaturas y si se encuentra realizando trabajo fuerte, protegerse del sol y mantenerse hidratados siempre. Vamos a ver cómo entramos en noviembre, pero se espera que ya se empiecen a sentirse los cambios de temperatura más fuertes”.