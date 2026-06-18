$!Mazatlán celebra con fiesta en el malecón triunfo de México ante Corea

El gol del sinaloense Luis Romo y la victoria de la Selección Mexicana sobre Corea del Sur, en su segundo duelo del Mundial 2026, provocaron la algarabía de cientos de personas que acudieron este jueves a las Letras de Mazatlán, sobre el malecón, a festejar en grande el triunfo azteca. Apenas sonó el silbatazo final del árbitro uruguayo, Gustavo Tejera, la afición tricolor se lanzó al parador turístico, donde celebraron la segunda victoria de la selección en la justa mundialista, con bailes, cánticos y mucho colorido.









Poco en poco, la explanada del malecón junto al Valentino empezó a pintarse de verde con múltiples aficionados felices, desde niños con la playera verde, hasta familias completas que prendieron el ambiente nocturno en Mazatlán. Las banderas mexicanas, las trompetas ruidosas y los autos sonando el cláxon dieron vida a una noche que terminó por animar a todos, quienes dejaron de lado los problemas por un rato.









Incluso la multitud se puso a bailar “Payaso de rodeo” y “No rompas más”, canciones populares en toda celebración. Marcadas las 20:50 horas, la zona de las Letras lucía casi llena por cientos de hinchas motivados por el triunfo del combinado nacional, que tras dos victorias ya aseguró el primer lugar del grupo A en la justa, por encima de Corea, Sudáfrica y República Checa, su próximo rival. La fiesta del malecón se alargó minutos después, cuando los carriles de la Avenida del Mar comenzaron a registrar una gran afluencia de carros y motos, obligando a la Policía de Tránsito a hacerse presente y agilizar el tráfico para evitar embotellamientos.