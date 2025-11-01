$!Mazatlán celebra la ‘Noche de Esperanza’ con arte y callejoneada de Día de Muertos

MAZATLÁN._ El Centro Histórico de Mazatlán albergó la noche de este 1 de noviembre la “Noche de Esperanza”, una experiencia artística y cultural que rindió tributo a la memoria y a la muerte desde las más diversas expresiones del arte mazatleco. Alrededor de 800 artistas del Centro Municipal de las Artes e invitados, protagonizaron la velada que tuvo lugar en Casa Haas, el Teatro Ángela Peralta y las principales calles del Centro Histórico.









Las actividades dieron inicio con la inauguración que estuvo encabezada por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y por Óscar García Osuna, director del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, quienes destacaron el talento de los jóvenes artistas y el valor de mantener vivas las tradiciones a través del arte. “Somos amantes de la cultura, somos mazatlecos que estamos aquí para cuidar el gran legado y el patrimonio cultural que nos caracteriza a todo el pueblo de Mazatlán. La grandeza de la cultura mexicana está presente en muchas de las cosas que nos acompañan en nuestra vida; una de ellas, quizá la más importante, es el respeto y el cariño con el que guardamos la memoria de quiénes amamos”, dijo Palacios Domínguez. “En este País dejamos al menos flores, dejamos al menos cantos, y es por eso que siguiendo la tradición que nos enseñaron nuestros mayores cada noviembre llenamos de luces los portales de nuestras casas y también en lo profundo de cada ser las puertas del corazón se abren para recibir a quienes vuelven al menos por una noche a estar entre nosotros”.











Primera actividad inaugurada Con una colorida y significativa muestra dedicada a las raíces mexicanas, se inauguró la exposición “Raíces y tradiciones de México” del artista Luis Antonio Ríos “Momo”, en las instalaciones de Casa Haas. La apertura reunió a autoridades municipales, artistas locales y público en general, quienes admiraron el trabajo artesanal del creador mazatleco. Diversas catrinas y cráneos se podrán apreciar a lo largo de 20 días que dure la exposición.

Rinden tributo a las almas en el TAP Las autoridades encabezadas por la Alcaldesa Estrella Palacios, se trasladaron al Teatro Ángela Peralta para realizar el tradicional recorrido en su interior. Integrantes de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, dirigida por Xitlali Piña y Johnny Millán, presentaron la pieza “Homenaje a un visionario irreverente”, inspirada en la figura de Reed Erikson, un filántropo y precursor transgénero que encontró en Mazatlán un refugio espiritual.









La danza contemporánea, cargada de emoción, humor y libertad, conmovió a los presentes por su fuerza expresiva. Posteriormente, en el escenario del Teatro Ángela Peralta, la Compañía de Ballet del Instituto de Cultura, dirigida por la maestra Zoila Fernández Fernández, ofreció la coreografía “Vida después de la muerte”, acompañada por el pianista Juan Pablo García y el violinista Víctor Alonso Osuna. La obra, una metáfora sobre la trascendencia del alma, combinó la elegancia del ballet con la profundidad del “Adagio de Albinoni”, generando uno de los momentos más conmovedores de la noche.

El recorrido continuó en el lobby del teatro con la presentación del Ballet Folclórico del Instituto de Cultura, bajo la dirección del maestro Javier Arcadia, acompañado por la Orquesta Juvenil del CMA y el Coro Ángela Peralta, guiados por la maestra María Murillo. Al ritmo del Réquiem de Mozart, los bailarines interpretaron “La danza de la devoción”.



Callejoneada Con un ambiente festivo y lleno de simbolismo, el Centro Histórico de Mazatlán volvió a convertirse en escenario de una de las celebraciones más esperadas del año: la tradicional Callejoneada de Día de Muertos. El evento es una fiesta que honra la vida, la muerte y las raíces mexicanas con arte, música y alegría.









Encabezada por una imponente catrina diseñada por el artista plástico Luis Antonio Ríos “Momo”, la colorida procesión recorrió las principales calles del Centro Histórico entre música de la tambora, comparsas y un público que, vestido con trajes típicos, calaveras y flores de cempasúchil, llenó las calles de energía y emoción. La “Noche de Esperanza” envolvió a la danza, la música, el teatro y las artes visuales, quienes se unieron para rendir homenaje a la memoria, reafirmando que el arte es el puente más luminoso entre la vida y la eternidad.











La sorpresa Durante el recorrido, Poncho Lizárraga, líder de la Banda El Recodo, causó revuelo y algarabía entre el público presente, ya que realizó el recorrído acompañando a su hija Ximena, Reina de la Poesía del Carnaval de Mazatlán 2024. El artista mazatleco estuvo tomándose fotografías con todas las personas que se lo requerían y también puso un gran ambiente al tocar el guiro con la Banda Tierra de Venados.