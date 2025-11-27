$!Mazatlán cerrará 2025 con 508 mil cruceristas y $805 millones en derrama económica

MAZATLÁN._ Con 508 mil cruceristas, cerrará el año 2025 para Mazatlán. De acuerdo a la Secretaría de Turismo, en el acumulado anual sumarán 125 arribos e ingresos por 805 millones de pesos en derrama económica. En el último jueves de noviembre, los buques Navigator of The Seas y Norwegian Bliss llegaron al puerto con más de 6 mil pasajeros a bordo, quienes bajaron a pasear por diversos puntos de la ciudad. Esto, previo al fin de semana del Maratón Pacífico, en el que se espera una afluencia superior a las 30 mil personas, entre visitantes y participantes.

Con datos oficiales de la Sectur Sinaloa, de enero a noviembre arribaron 95 buques a Mazatlán y 20 más están por llegar en diciembre, cifra mayor a la reportada en 2024. La Secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, contabilizó que en noviembre llegaron 18 navíos con 62 mil 977 pasajeros a bordo, que pudieron haber dejado a su paso 100 millones de pesos en derrama económica, incluyendo los dos atracados de este jueves. “Cierra noviembre con 18 arribos. Estamos muy contentos, 62 mil 977 pasajeros llegaron en este mes de noviembre”, resaltó. Mientras que en noviembre de 2024, el puerto recibió 17 cruceros con un total de 66 mil 233 pasajeros y 23 mil 459 tripulantes. De enero a la fecha, este destino sinaloense ha recibido 97 embarcaciones turísticas con más de 400 mil pasajeros a bordo y una derrama superior de casi 500 millones de pesos.