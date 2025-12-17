$!Mazatlán cerrará el año con triple arribo de cruceros y proyecta hasta 150 para 2026

Mazatlán cerrará el año con triple arribo de cruceros y abrirá enero de 2026 de igual forma.

De acuerdo con representantes del sector turístico y con la Secretaría de Turismo de Sinaloa, la cifra de arribos se incrementó favorablemente para el destino de enero a diciembre de 2025, pero el próximo año podría subir a 150 navíos internacionales.

Se prevé que para 2026 el itinerario venga mucho más recargado que en el actual año.

Según el programa de arribos de cruceros turísticos, en este mes de diciembre se recibirán 21 embarcaciones en el puerto, cuyos pasajeros y tripulantes se espera bajen a disfrutar de un día intenso y divertido en Mazatlán.