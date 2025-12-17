$!Mazatlán cerrará el año con triple arribo de cruceros y proyecta hasta 150 para 2026

Mazatlán cerrará el año con triple arribo de cruceros y abrirá enero de 2026 de igual forma.
De acuerdo con representantes del sector turístico y con la Secretaría de Turismo de Sinaloa, la cifra de arribos se incrementó favorablemente para el destino de enero a diciembre de 2025, pero el próximo año podría subir a 150 navíos internacionales.
Se prevé que para 2026 el itinerario venga mucho más recargado que en el actual año.
Según el programa de arribos de cruceros turísticos, en este mes de diciembre se recibirán 21 embarcaciones en el puerto, cuyos pasajeros y tripulantes se espera bajen a disfrutar de un día intenso y divertido en Mazatlán.
Este miércoles arribó al puerto el crucero Norwegian Jade, con 3 mil 335 cruceristas, quienes fueron vistos recorriendo el Centro Histórico y el malecón, así como realizando paseos por la Zona Dorada.
La presencia de visitantes internacionales se reflejó en los mercados municipales, como el Pino Suárez y el Juan Carrasco, a los que llegaron extranjeros buscando desde comida hasta prendas de vestir y recuerdos.
El buque turístico de este miércoles vino procedente de Puerto Vallarta con 2 mil 318 pasajeros y mil 017 tripulantes, retomando su travesía con rumbo a Los Cabos, Baja California Sur, dentro de la ruta del Pacífico mexicano, en la que Mazatlán se mantiene como uno de los puertos favoritos de navieras como Carnival Cruise Line, Holland America Line, Princess Cruises, Celebrity Cruises, Norwegian Cruise Line y Royal Caribbean.
Al cierre de este año, de acuerdo con cifras de Sectur Sinaloa, el puerto habrá recibido 124 cruceros con cerca de 500 mil pasajeros, lo que podría traducirse en una derrama económica estimada en 700 millones de pesos.