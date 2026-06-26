Mazatlán cerraría junio con 29 mil cruceristas internacionales y derrama de 44 millones de pesos: Sedectur

El puerto de Mazatlán cerraría el mes de junio con la llegada de alrededor de 29 mil cruceristas internacionales y una derrama económica estimada en 44 millones de pesos, informó el director de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca, Alí René Zamudio Garza.

Destacó que, hasta el momento, el destino ha recibido seis arribos de cruceros durante junio, con un acumulado de aproximadamente 25 mil pasajeros, lo que ha generado una derrama económica de 38.2 millones de pesos, cifras muy positivas para el municipio.

“De los cruceros son seis arribos en lo que va del mes. Es un total de 25 mil personas las que han llegado a Mazatlán vía cruceros, que ha representado una derrama de 38.2 millones de pesos. Entonces, falta un arribo más para concluir el mes de junio, que es el Carnival Panorama, con el que llegaríamos a 29 mil personas y una derrama de 44 millones únicamente en el mes”, señaló.

Asimismo, adelantó que para julio y la temporada vacacional también se mantiene una estimación favorable en el puerto, con seis arribos de cruceros internacionales que permitirían recibir alrededor de 25 mil visitantes y generar una derrama cercana a los 38 millones de pesos.

Zamudio Garza indicó que, aunque la temporada alta de cruceros inicia tradicionalmente entre octubre y noviembre, este año la llegada del turismo naviero ha registrado un incremento del 30 por ciento en comparación con el año pasado.

“La temporada alta de cruceros empieza a partir de octubre y noviembre, que es cuando van a llegar más navíos; pero aún así, este año están llegando más cruceros, un 30 por ciento más de los cruceros que llegaron el año pasado. Esperamos en este último semestre del año que lleguen más de 70 cruceros, que es más o menos lo mismo que ya llegó en el primer semestre”.

En cuanto al próximo periodo de verano, Zamudio Garza aseguró que las expectativas para el sector hotelero son positivas, ya que las reservaciones anticipadas muestran una alta demanda, mientras que la ocupación durante los fines de semana continúa fortaleciendo las previsiones para el verano.

“De acuerdo a las asociaciones de hoteles, ellos tienen expectativas muy buenas. Ya tienen en registro reservaciones que indican arriba del 80 por ciento; incluso algunos hoteles ya marcan un 100 por ciento, así que la expectativa es muy buena”.

“Algo que podemos ver es que la ocupación hotelera fuera del periodo vacacional, en los fines de semana, hemos estado arriba del 80 por ciento; así que consideramos que la temporada de verano va a ser muy buena. Toda vez que llega mucho turismo fuera de reservación o con reservaciones de última hora, esperamos que la temporada esté arriba del 90 por ciento”.