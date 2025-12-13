$!Mazatlán cierra 2025 con balance positivo en arribo de cruceros turísticos: Alcaldesa

MAZATLÁN._ Con un balance positivo cerrará Mazatlán este 2025 dentro del sector de cruceros turísticos, consolidándose como uno de los puertos con mayor dinamismo en el Pacífico mexicano y con una proyección regional en constante crecimiento, afirmó Estrella Palacios Domínguez. La Presidenta Municipal destacó que durante esta semana arribaron seis cruceros al puerto, lo que representa la llegada aproximada de 18 mil visitantes, generando una importante derrama económica para distintos sectores productivos del municipio. Destacó además que para diciembre se tienen contemplados 21 arribos, reflejando la confianza de las navieras y del posicionamiento del destino a nivel nacional e internacional.

“Este año vamos a cerrar muy bien en materia de turismo, especialmente por el tema de los cruceros donde estamos cerrando fuerte y de manera exitosa y al mismo tiempo proyectándonos para el 2026”, comentó. “Tan solo esta semana tenemos seis cruceros, con alrededor de 18 mil cruceristas, lo que representa una gran derrama económica, por lo que vamos a seguir promocionando a Mazatlán como uno de los principales destinos”.

La Alcaldesa destacó que uno de los cruceros que arribó este sábado a Mazatlán permanecerá hasta la medianoche, situación poco común, ya que regularmente las embarcaciones zarpan por la tarde, por lo que esta estancia prolongada permite que los visitantes dispongan de más tiempo para recorrer la ciudad y disfrutar de su oferta gastronómica, cultural y de servicios. “Hoy tenemos un crucero que de manera inusual se va a quedar hasta la noche, cuando normalmente zarpan entre las 04:00 o 05:00 de la tarde. Eso significa más horas generando derrama económica para la ciudad”, declaró.

Por otro lado, Palacios Domínguez comentó que el turismo de crucero no se limita únicamente a la zona urbana de Mazatlán, sino que también está impulsando el desarrollo turístico en comunidades rurales como El Quelite, La Noria y El Recodo, entre otros. Expresó que a través de estas estrategias, se busca una distribución más equitativa de los beneficios económicos, fortaleciendo la identidad regional y generando oportunidades para prestadores de servicios locales. Finalmente, la Alcaldesa destacó que para 2026 se proyecta un incremento en el número de arribos programados de cruceros en Mazatlán, por lo que el municipio se prepara para recibir más visitantes con una oferta turística diversificada y ordenada, reafirmando al puerto como un destino competitivo y atractivo dentro del circuito internacional de cruceros.



Recibe el puerto el Royal Princess y el Zaandam Una intensa jornada turística vivió Mazatlán este sábado con el arribo de los cruceros Royal Princess y Zaandam. Desde temprana hora, los visitantes comenzaron a descender de las embarcaciones para recorrer la ciudad y consumir en comercios locales, así como disfrutar de los atractivos culturales e históricos.